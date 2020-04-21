Почему опасно печатать гривну и при чем здесь Коломойский

Зеленскому предлагают начать печатать деньги и выбрать ролевую модель Венесуэлы - страны третьего эшелона. Происходит это из-за интересов Коломойского. Однако это не та причина, по которой страна должна погружать себя в пучину глубокого кризиса.

В Украине происходят 2 совершенно несвязанных между собой процесса. Во-первых, на очередной внеочередной сессии парламента 13 апреля не собирался голосовать за "антиколомойский" закон, но приняли новый бюджет.

Читайте также Коломойский серьезно просчитался с законом о банках

Во-вторых, множество спикеров, занимающие важные позиции в экономическом блоке, начали петь песню о том, что нет ничего плохого, если Нацбанк запустит печатный станок и напечатает гривну. Приводя в пример аналогичное поведение регуляторов в США и Европе.



Это значит, что нет смысла принимать новый бюджет без голосования по "антиколомойскому" закону. Ведь бюджет – это про распределение ресурсов, но где эти ресурсы взять. И логика действий должна быть такая:

принятие "антиколомойского"закона,

получение поддержки от МВФ,

распределение этой поддержки.

Но если вы хотите послать МВФ, или сделать так, чтобы вас послали, вы можете принять бюджет с огромным дефицитом. Не получить поддержки. Обвинить в этом всем проклятых империалистов. И запустить печатный станок, ведь другого способа покрыть дефицит бюджета у вас не будет.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность" за 21 апреля 2020:

А к тому времени говорящие головы от власти продадут идею, что в эмиссии нет ничего страшного. Беда в том, что все имеет свою цену. США и ЕС печатают деньги что дурные, разбрасывая их с вертолета. Но это не может быть повторено в Украине. Потому что США печатают доллары, мировую резервную валюту, а ЕС – евро. Украина может напечатать только гривну.

Мы страна третьего эшелона. А что происходит в стране третьего эшелона, которая посылает МВФ, обвиняет всем проклятых империалистов и начинает печатать свою валюту? Там происходит Венесуэла.

Достаточно посмотреть на инфляцию в миллион процентов и голодные бунты, чтобы не хотеть такого повторять. Но видно кто-то плохо выучил уроки. Как и уроки 90-х в Украине, когда страна также увлекалась печатным станком.

Что будет, если мы откажемся от сотрудничества с МВФ и запустим станок

Вся гривна, которая будет попадать в систему, сразу будет превращаться в доллары, и вытекать из нее. Разве не показательно было в марте поведение валютного рынка, когда бизнес только на фоне сомнений в сотрудничестве с МВФ принялся скупать доллары. И это еще на фоне наличия переговоров, конструктивных, с МВФ. И без эмиссии ничем не обеспеченной гривны.

Эмиссия выглядит простым решением сложной проблемы, но как всегда такие решения не работают. А лишь усугубляют проблему.

Выход из этого кризиса с минимальными потерями может быть когда страна получит поддержку МВФ, найдет ресурсы для поддержки экономики во время карантина, рефинансирует внешний долг и получет на будущее кредит доверия от инвесторов.

Тогда со следующего года, когда экономика начинает восстанавливаться, с умеренным дефицитом бюджета и растущей экономикой. И снова будет снижения долговой нагрузки. И делать это на фоне того, что деньги будут становится все дешевле. Единственная причина искать другие варианты – это интересы Коломойского.



Игорь Коломойский / Фото "Прямий"

Все разговоры о болезненной и бессмысленной реструктуризации, планы по необеспеченной эмиссии – это все попытки пойти другим путем, просто потому что на верную дорогу вас не пускает Коломойский.

Выходя из депрессии американцы дороги платили за свои ошибки. В том числе и своим личным золотом, которое было конфисковано у населения в 1933 году по указу Рузвельта.

Интересно Вредные советы от Коломойского

Так что взять золотые зубы и принести их на Майдан – это как раз путь выхода из Великой Депрессии. И если кто-то хочет в нее попасть и потом героически из нее выбираться –тогда надо посылать МВФ, делать приятное Коломойскому и включать станок.