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      Почему опасно печатать гривну и при чем здесь Коломойский

      Финансовая грамотность - Читати новину українською

      Зеленскому предлагают начать печатать деньги и выбрать ролевую модель Венесуэлы - страны третьего эшелона. Происходит это из-за интересов Коломойского. Однако это не та причина, по которой страна должна погружать себя в пучину глубокого кризиса.

      В Украине происходят 2 совершенно несвязанных между собой процесса. Во-первых, на очередной внеочередной сессии парламента 13 апреля не собирался голосовать за "антиколомойский" закон, но приняли новый бюджет.

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      Во-вторых, множество спикеров, занимающие важные позиции в экономическом блоке, начали петь песню о том, что нет ничего плохого, если Нацбанк запустит печатный станок и напечатает гривну. Приводя в пример аналогичное поведение регуляторов в США и Европе.

      Это значит, что нет смысла принимать новый бюджет без голосования по "антиколомойскому" закону. Ведь бюджет – это про распределение ресурсов, но где эти ресурсы взять. И логика действий должна быть такая: 

      • принятие "антиколомойского"закона,
      •  получение поддержки от МВФ,
      •  распределение этой поддержки.

      Но если вы хотите послать МВФ, или сделать так, чтобы вас послали, вы можете принять бюджет с огромным дефицитом. Не получить поддержки. Обвинить в этом всем проклятых империалистов. И запустить печатный станок, ведь другого способа покрыть дефицит бюджета у вас не будет.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность" за 21 апреля 2020:

      А к тому времени говорящие головы от власти продадут идею, что в эмиссии нет ничего страшного. Беда в том, что все имеет свою цену. США и ЕС печатают деньги что дурные, разбрасывая их с вертолета. Но это не может быть повторено в Украине. Потому что США печатают доллары, мировую резервную валюту, а ЕС – евро. Украина может напечатать только гривну.

      Мы страна третьего эшелона. А что происходит в стране третьего эшелона, которая посылает МВФ, обвиняет всем проклятых империалистов и начинает печатать свою валюту? Там происходит Венесуэла.

      Достаточно посмотреть на инфляцию в миллион процентов и голодные бунты, чтобы не хотеть такого повторять. Но видно кто-то плохо выучил уроки. Как и уроки 90-х в Украине, когда страна также увлекалась печатным станком.

      Что будет, если мы откажемся от сотрудничества с МВФ и запустим станок

      Вся гривна, которая будет попадать в систему, сразу будет превращаться в доллары, и вытекать из нее. Разве не показательно было в марте поведение валютного рынка, когда бизнес только на фоне сомнений в сотрудничестве с МВФ принялся скупать доллары. И это еще на фоне наличия переговоров, конструктивных, с МВФ. И без эмиссии ничем не обеспеченной гривны.

      Эмиссия выглядит простым решением сложной проблемы, но как всегда такие решения не работают. А лишь усугубляют проблему.

      Выход из этого кризиса с минимальными потерями может быть когда страна получит поддержку МВФ, найдет ресурсы для поддержки экономики во время карантина, рефинансирует внешний долг и получет на будущее кредит доверия от инвесторов. 

      Тогда со следующего года, когда экономика начинает восстанавливаться, с умеренным дефицитом бюджета и растущей экономикой. И снова будет снижения долговой нагрузки. И делать это на фоне того, что деньги будут становится все дешевле. Единственная причина искать другие варианты – это интересы Коломойского. 


      Игорь Коломойский / Фото "Прямий"

      Все разговоры о болезненной и бессмысленной реструктуризации, планы по необеспеченной эмиссии – это все попытки пойти другим путем, просто потому что на верную дорогу вас не пускает Коломойский. 

      Выходя из депрессии американцы дороги платили за свои ошибки. В том числе и своим личным золотом, которое было конфисковано у населения в 1933 году по указу Рузвельта.

      Интересно Вредные советы от Коломойского

      Так что взять золотые зубы и принести их на Майдан – это как раз путь выхода из Великой Депрессии. И если кто-то хочет в нее попасть и потом героически из нее выбираться –тогда надо посылать МВФ, делать приятное Коломойскому и включать станок.

      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Владимир Зеленский МВФ Деньги Законодательство История Игорь Коломойский Транш МВФ Финансовая грамотность
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