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      Почему печать денег сейчас – плохая идея: объяснения Милованова

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      Милованов раскритиковал идею денежной эмиссии во время кризиса / Finbalance

      Тимофей Милованов раскритиковал идею печатания денег НБУ для покрытия госрасходов в период кризиса. Это грозит паникой в экономике и ростом курса доллара.

      Идея необоснованной печати гривны напоминает идею объявления дефолта или проведения переговоров по реструктуризации государственного долга Украины. Об этом экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства написал на своей странице в фейсбуке.

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      Так почему же США можно печатать деньги, а нам нет? Ответ прост – если бы мы могли печатать доллары, то нам тоже можно было бы. Но гривна – не доллар. Доверия к гривне нет. Использовать бюджет эффективно государство не умеет,
      – пояснил Милованов.

      Обратите внимание! Ранее предложение о возможной эмиссии сообщал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин. Однако заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб позже отметил, что в НБУ не планируют прибегать к выпуску денег для того, чтобы профинансировать расходы государственного бюджета. Сейчас Украина продвигается в переговорах с МВФ, финансирование которого необходимо во время кризиса из-за вспышки коронавируса.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Деньги Тимофей Милованов – новости НБУ Мировой кризис 2020
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