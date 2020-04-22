Почему печать денег сейчас – плохая идея: объяснения Милованова
Тимофей Милованов раскритиковал идею печатания денег НБУ для покрытия госрасходов в период кризиса. Это грозит паникой в экономике и ростом курса доллара.
Идея необоснованной печати гривны напоминает идею объявления дефолта или проведения переговоров по реструктуризации государственного долга Украины. Об этом экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства написал на своей странице в фейсбуке.
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Так почему же США можно печатать деньги, а нам нет? Ответ прост – если бы мы могли печатать доллары, то нам тоже можно было бы. Но гривна – не доллар. Доверия к гривне нет. Использовать бюджет эффективно государство не умеет,
– пояснил Милованов.
Обратите внимание! Ранее предложение о возможной эмиссии сообщал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин. Однако заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб позже отметил, что в НБУ не планируют прибегать к выпуску денег для того, чтобы профинансировать расходы государственного бюджета. Сейчас Украина продвигается в переговорах с МВФ, финансирование которого необходимо во время кризиса из-за вспышки коронавируса.
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