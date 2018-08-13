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Почему Rozetka не продает продукцию Apple – резонансное заявление руководителя компании

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Почему Rozetka не продает продукцию Apple
Почему Rozetka не продает продукцию Apple / Фото из открытых источников

Недавно из ассортимента интернет-магазина Rozetka исчезла вся продукция производства Apple. В ассортименте можно найти восстановленные версии iPhone. Новые устройства отмечены серой плашкой "нет в наличии".

Как рассказал основатель компании Владислав Чечеткин в комментарии изданию AIN.UA, вся техника Apple поступает в Украину не официально.

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"Поднимите таможенные документы и посмотрите, сколько серой техники ежегодно попадает в Украину и здесь продается", – сказал Чечеткин.

Он добавил, что Rozetka сняла с продаж продукцию Apple несколько месяцев назад.

На вопрос журналиста, планирует Rozetka восстановить продажи Apple, руководитель компании ответил: "Возможно, если ситуация изменится".

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Теги: Техно Интернет Apple
Источник: 24 Канал
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