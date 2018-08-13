Почему Rozetka не продает продукцию Apple – резонансное заявление руководителя компании
Недавно из ассортимента интернет-магазина Rozetka исчезла вся продукция производства Apple. В ассортименте можно найти восстановленные версии iPhone. Новые устройства отмечены серой плашкой "нет в наличии".
Как рассказал основатель компании Владислав Чечеткин в комментарии изданию AIN.UA, вся техника Apple поступает в Украину не официально.
Читайте также: Группа компаний EVO и Rozetka планируют объединиться
"Поднимите таможенные документы и посмотрите, сколько серой техники ежегодно попадает в Украину и здесь продается", – сказал Чечеткин.
Он добавил, что Rozetka сняла с продаж продукцию Apple несколько месяцев назад.
На вопрос журналиста, планирует Rozetka восстановить продажи Apple, руководитель компании ответил: "Возможно, если ситуация изменится".
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно