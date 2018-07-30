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Почему судьи затягивают дело Кернеса, которого обвиняют в похищении и истязании людей

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Активисты убеждены, что дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвиняют в похищении и истязании людей, намеренно затягивают. Они уже три года следят за процессом и убеждают, что судья Андрей Антонов, который и ведет дело, всячески тормозит рассмотрение производства.

Именно сегодня этот Андрей Антонов должен был сдавать экзамены на профпригодность в квалификационной комиссии. От результатов тестирования зависит, будет ли вообще работать судья в родной Полтаве.

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Пока в стенах Высшей квалификационной комиссии судей проходят экзамены, на входе уже собираются активисты. Несколько десятков харьковчан 30 июля приехали в Киев. С плакатами требуют уволить судью Антонова.

Сам судья должен был в этот день пройти тест на профпригодность. Экзамен длился три часа, но Антонов на экзамен так и не приехал.

Судья не явился, от суда поступило сообщение о том, что судья находится в совещательной комнате с 10 июля 2018 года, поэтому он сегодня не появится на сдачу экзамена,
– сказал главный специалист секретариата ВККСУ Роман Корчук.

В совещательной комнате он все по тому же делу Кернеса. Вторую неделю думает над приговором. И хотя закон такие длительные размышления запрещает, активисты убеждены, что таким образом Антонов просто тянет время, чтобы присудить Кернесу меньшее наказание.

Суддя Андрій Антонов
Судья Андрей Антонов

Сам же судья уже пожаловался в ГПУ, якобы на него давят. Чтобы рассмотрение дела не останавливалось, активисты антикоррупционного блока участников АТО решили лично пообещать защиту Антонову. Однако на рабочем месте в киевском районном суде в городе Полтава его так же не застали.

Как общественная организация предпримет все меры. Будем его из дома встречать и на работу провожать, а тут его будем охранять, чтобы судья чувствовал себя в безопасности и ни один человек не влиял на его решения и не вмешивался в рассмотрение дела,
– уверяют активисты.

Геннадия Кернеса и его охранников судят уже три года. Обвиняют в похищении, пытках и угрозах убить двух евромайдановцев Александра Кутянина и Сергея Ряполова. Мэр Харькова обвинения, конечно же, отрицает, мол, это ему мстит Арсен Аваков, с которым имеет личный конфликт.

Предыдущие заседания по делу неоднократно переносились из-за лечения и реабилитации Кернеса. Если же вину докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой. А, между тем, он руководит городом, наладил хорошие отношения с президентом и даже заявлял, что будет поддерживать его во время президентских выборов.

Что такое дело Геннадия Кернеса?
25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, в частности, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, угроза убийством.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины Судьи Новости Харькова Новости Полтавы Геннадий Кернес
Источник: 24 канал
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