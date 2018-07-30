Почему судьи затягивают дело Кернеса, которого обвиняют в похищении и истязании людей

Активисты убеждены, что дело мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвиняют в похищении и истязании людей, намеренно затягивают. Они уже три года следят за процессом и убеждают, что судья Андрей Антонов, который и ведет дело, всячески тормозит рассмотрение производства.

Именно сегодня этот Андрей Антонов должен был сдавать экзамены на профпригодность в квалификационной комиссии. От результатов тестирования зависит, будет ли вообще работать судья в родной Полтаве.

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Пока в стенах Высшей квалификационной комиссии судей проходят экзамены, на входе уже собираются активисты. Несколько десятков харьковчан 30 июля приехали в Киев. С плакатами требуют уволить судью Антонова.

Сам судья должен был в этот день пройти тест на профпригодность. Экзамен длился три часа, но Антонов на экзамен так и не приехал.

Судья не явился, от суда поступило сообщение о том, что судья находится в совещательной комнате с 10 июля 2018 года, поэтому он сегодня не появится на сдачу экзамена,

– сказал главный специалист секретариата ВККСУ Роман Корчук.

В совещательной комнате он все по тому же делу Кернеса. Вторую неделю думает над приговором. И хотя закон такие длительные размышления запрещает, активисты убеждены, что таким образом Антонов просто тянет время, чтобы присудить Кернесу меньшее наказание.



Судья Андрей Антонов

Сам же судья уже пожаловался в ГПУ, якобы на него давят. Чтобы рассмотрение дела не останавливалось, активисты антикоррупционного блока участников АТО решили лично пообещать защиту Антонову. Однако на рабочем месте в киевском районном суде в городе Полтава его так же не застали.

Как общественная организация предпримет все меры. Будем его из дома встречать и на работу провожать, а тут его будем охранять, чтобы судья чувствовал себя в безопасности и ни один человек не влиял на его решения и не вмешивался в рассмотрение дела,

– уверяют активисты.

Геннадия Кернеса и его охранников судят уже три года. Обвиняют в похищении, пытках и угрозах убить двух евромайдановцев Александра Кутянина и Сергея Ряполова. Мэр Харькова обвинения, конечно же, отрицает, мол, это ему мстит Арсен Аваков, с которым имеет личный конфликт.

Предыдущие заседания по делу неоднократно переносились из-за лечения и реабилитации Кернеса. Если же вину докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой. А, между тем, он руководит городом, наладил хорошие отношения с президентом и даже заявлял, что будет поддерживать его во время президентских выборов.

Что такое дело Геннадия Кернеса?

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, в частности, незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки, угроза убийством.