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      Почему Тимошенко и ОПЗЖ блокируют рынок земли: объяснение эксперта

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      Почему Тимошенко и ОПЗЖ блокируют рынок земли / Коллаж 24 канала

      Верховная Рада успела рассмотреть 180 поправок законопроекта о рынке земли. Однако не обошлось без скандалов. Так, депутаты от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", решили заблокировать и устроить потасовку.

      Политический эксперт Олег Петровец в эфире 24 канала назвал три причины, почему депутаты блокируют и оттягивают принятие законопроекта о рынке земли.

      Важно! Рынок земли: Рада рассмотрела около 180 поправок и продолжит завтра

      ► Во-первых, Тимошенко и "ОПЗЖ" блокируют документ из-за рейтингов, которые для них сейчас важны, чтобы откусить кусок электората. Таким образом, они понимают, что много людей сейчас в стране не разбираются в вопросах земли, боятся открытия земли, и понятно, если они боятся, то есть оппозиционные силы, которые это поддерживают. То есть они получают за это симпатии.

      ► Во-вторых, они понимают, что эффекта от реформы сразу не будет в следующем году и не будет даже через год. Люди не почувствуют серьезного экономического прироста, что у них в карманах зашелестит и так далее. Они понимают, что этим кейсом они могут до следующих выборов мокать действующую власть в багульник.

      ► В-третьих, у людей, живущих на территориях, где обрабатываются Земли, начнется передел тех земель. Начнется много болтовни. Негатив к этой власти очень серьезный на первые годы – гарантирован. Поэтому эта тема очень выгодна для оппозиции, чтобы ее постоянно поднимать и дискутировать.

      Смотрите также: За клоуна получишь пи*ды: скандал депутатов в Раде попал на видео

      Какие правки внесли в законопроект о рынке земли?
      В законопроекте, который подали ко второму чтению, есть ряд новаций. В частности, доля концентрации земли в одних руках уменьшена с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров, снято ограничение по концентрации земли в собственности до 35% территории местной общины, предусмотрено кредитование под залог земли и обращение преимущественного права.

      Кроме того, в первой редакции законопроекта иностранцы могли покупать украинскую землю с 2024 года, теперь этот вопрос вынесут на референдум. Если же по результатам референдума иностранным гражданам все же разрешат покупать землю, то не ближе, чем за 50 километров от государственной границы Украины.

      Смотрите видео стычек в Раде во время рассмотрения законопроекта о рынке земли:

       

       

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Юлия Тимошенко - новости Рынок земли Новости Украины ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь
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