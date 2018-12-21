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      Почему Украина за четыре года так и не отказалась от "газпромовских" стандартов учета газа

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      "Нафтогаз" не спешит отказываться от "газпромовской" системы учета газа
      "Нафтогаз" не спешит отказываться от "газпромовской" системы учета газа / Фото из открытых источников

      Еврочиновники из Энергосообщества в своем письме Ассоциации газового рынка рекомендуют Украине перейти на европейский стандарт учета газа. Это решение позволит убрать коэффициенты, в платежках бытовым потребителям, а также устранит непрозрачность и манипуляции при торговле импортным газом. Пока что "Нафтогаз" не спешит отказываться от "газпромовской" системы учета газа.

      В Украине температурой стандартных условий является +20°C. Это связано с тем, что ранее весь импортный газ "Нафтогаз Украины" закупал у "Газпрома", который использовал такие же стандартные условия. В письме отмечено, что в Украине продолжают использовать непрозрачную и устаревшую методику, которая сохранилась еще со времен тесного сотрудничества с "Газпромом". Что и привело к тому, что бытовые потребители получили счета, в которых объемы газа с помощью коэффициентов приведены в "газпромовский" стандартам.

      Секретариат Энергосообщества напоминает, что Украина взяла на себя обязательства использовать европейский стандарт учета газа.

      Мы хотим подчеркнуть, что взятые в рамках Договора об энергетическом сообществе обязательства требуют использования природного газа в стандартных условиях Евросоюза – 101,325 кПа и 0°C,
      – говорится в письме.

      По данным "Нафтогаза Украины", с ноября 2015 весь импортный газ поступает в Украину из Европы. Около 70% импорта осуществляет группа Нафтогаз. Купленный по европейским стандартам, объем импортного газа при продаже украинским потребителям переводится в газпромовский стандарт, с температурой 20°C. За счет таких простых манипуляций объем газа увеличивается примерно на 10%, а значит – и доходы Нафтогаза.

      Ранее глава НКРЕКУ Оксана Кривенко выступила с предложением изменить стандартные условия на европейские: то есть вести учет газа при температуре 0°C, а не +20°C. Эту инициативу раскритиковали в Нафтогазе, заявив, что изменение стандарта не решит проблему (см. Фото).

      Напомним, что поставки природного газа в единицах энергии – кВт*ч должно было начаться еще в 2015 году. Это так же является обязательством Украины перед Энергосообществом.

      Теги: Новости Украины Газ Нафтогаз
      Источник: 24 Канал
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