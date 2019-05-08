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      Почему в Украине резко растут цены на овощи: объяснение эксперта

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      Почему в Украине резко растут цены на овощи
      Почему в Украине резко растут цены на овощи / Фото из открытых источников

      Из-за увеличения предложения украинской продукции цены на овощи летом 2019 года станут значительно меньше. Однако после этого на рынке следует ожидать привычное сезонное колебание цен на овощи.

      Такое мнение высказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин изданию "Сегодня". По его словам, в Украине разница в ценах летом, на начало осени и в конце зимы составляет 2-2,5 раза.

       Когда ждать падения цен на овощи и почему в Украине лук дороже, чем в Германии – читайте в материале 24 канала

      "Ни в одной стране мира такого не увидите. К тому же, если сравнить сезонную динамику цен в той же Польше или в любой стране Европы, разница в сезонах составляет 1,5%, максимум – 2%. В Украине – 200-210% ", – пояснил эксперт.

      Он сказал, что главной причиной можно считать – отсутствие условий для хранения товара. Кроме этого, выездные ярмарки с дешевыми продуктами не решают проблему монополий.

      У нас рынки монополизированы. Откровенно говоря, крупные торговые сети договариваются о ценах. Словом, работы еще много, чтобы привести ситуацию к европейскому уровню,
      – отметил Пендзик.

      К слову эксперты EastFruit объяснили, что в весеннем сезоне 2019 года в Украине стремительно выросли цены на овощи из-за низкого урожая, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Но через год, к примеру, борщевой набор может стоить уже в 10–15 раз меньше, и в этом также нет сенсации.

      Сколько в Украине сейчас стоит приготовить борщ и вареники – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Финансы Продукты Цены
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