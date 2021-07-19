ДТП произошло 18 июля. В результате пострадали 5 человек – оба водителя и трое пассажиров. В сети опубликовали фото с места происшествия.

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Все пострадали

В авто Dacia Logan кроме 48-летнего водителя находились трое пассажиров. Там были двое взрослых – 46 и 20 лет и 2-летний ребенок. Их отвезли в больницу.

25-летний водитель Renault Sandero находился в авто один. Его тоже госпитализировали. Однако вскоре мужчина умер.



В результате ДТП пострадали 5 человек, один из водителей умер / Фото Нацполиции Харьковской области

Сейчас следователи открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности на дорогах. Статья предусматривает заключение от 3 до 8 лет. Также возможно лишение водительских прав на 3 года. Сейчас полиция устанавливает все детали.

Обратите внимание! Недавно под Борисполем произошло масштабное ДТП. В легковушке ехали 16 человек. Водитель не справился с управлением и авто перевернулось на крышу. Мужчина с пасынком погибли на месте. Другие участники ДТП получили серьезные травмы.