Под арест взяли полицейского, который насмерть сбил двух скутеристов на Львовщине

На Львовщине суд арестовал сотрудника полиции, который 28 августа устроил смертельную аварию в селе Жарков Бродовского района. Мужчина своим автомобилем сбил двух скутеристов в возрасте 18 и 19 лет.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Согласно решению Галицкого районного суда, полицейскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Отметим, что страж порядка отстранен от службы.

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Задержанному сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с трехлетним лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, 28 августа в селе Жарков на Львовщине столкнулись автомобиль, которым управлял нетрезвый сотрудник полиции, и скутер, в результате чего погибли два человека, 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир.