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      Под ОПУ устроили протест из-за формулы Штайнмайера и зажгли файеры: фото, видео

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      "Нет капитуляции" – с таким лозунгом к офису Президента пришли протестующие. Они считают согласования текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией.

      Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

      Обратите внимание! Брифинг Зеленского по формуле Штайнмайера: полное видео

      Отметим, что российские СМИ сообщают, что украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. Экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный утром опубликовал текст формулы Штайнмайера.

      На акции протеста собралось около 200 человек, среди них – немало представителей "Нацкорпуса" и "Нацдружин". Последних же часто связывают с главой МВД Арсеном Аваковым.

      Мітинг під ОПУ
      Представители "Нацдружин" на митинге под ОПУ / Фото 24 канала (Мария Писаренко)

      Протест під ОПУ
      Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ / Фото 24 канала (Мария Писаренко)

      Протест під ОПУ

      Активисты зажгли файеры / Фото 24 канала (Мария Писаренко)

      Интересно, что митингующие вспомнили и подписание Януковичем соглашения о продлении базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года.

      Кроме заявления Зеленского о проведении выборов на Донбассе и выполнении формулы Штайнмайера протестующие решили напомнить и о деле Свинарчуков-Гладковских. И даже уже анонсировали новые протесты под зданием ГПУ.

      В чем заключается суть формулы Штайнмайера?1 октября на брифинге Зеленский пояснил, что согласно формуле, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

      Это произойдет при условии, когда в ОРДЛО пройдут местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент также заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Формула Штайнмайера Протесты Офіс Президента Национальная дружина Национальный корпус
      Источник: 24 канал
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