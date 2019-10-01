Под ОПУ устроили протест из-за формулы Штайнмайера и зажгли файеры: фото, видео

"Нет капитуляции" – с таким лозунгом к офису Президента пришли протестующие. Они считают согласования текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

Обратите внимание! Брифинг Зеленского по формуле Штайнмайера: полное видео

Отметим, что российские СМИ сообщают, что украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. Экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный утром опубликовал текст формулы Штайнмайера.

На акции протеста собралось около 200 человек, среди них – немало представителей "Нацкорпуса" и "Нацдружин". Последних же часто связывают с главой МВД Арсеном Аваковым.



Представители "Нацдружин" на митинге под ОПУ / Фото 24 канала (Мария Писаренко)



Протест из-за формулы Штайнмайера под ОПУ / Фото 24 канала (Мария Писаренко)

Активисты зажгли файеры / Фото 24 канала (Мария Писаренко)

Интересно, что митингующие вспомнили и подписание Януковичем соглашения о продлении базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года.

Кроме заявления Зеленского о проведении выборов на Донбассе и выполнении формулы Штайнмайера протестующие решили напомнить и о деле Свинарчуков-Гладковских. И даже уже анонсировали новые протесты под зданием ГПУ.

В чем заключается суть формулы Штайнмайера?1 октября на брифинге Зеленский пояснил, что согласно формуле, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.



Это произойдет при условии, когда в ОРДЛО пройдут местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Президент также заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.