Подростки сбежали из приюта во Львове: детали

В ночь на 5 августа во Львове из приюта для несовершеннолетних, который располагается на улице Левандовськой, 17B, сбежали два воспитанника 16-17 лет – Владислав Полищук и Геннадий Кипер. Сейчас их разыскивают правоохранители.

Об этом сообщил координатор общественной организации "Варта 1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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По его словам, сейчас обоих беглецов разыскивает Железнодорожный райотдел полиции.

Также он обнародовал приметы и фотографии подростков:

– Полищук Владислав Сергеевич родился 11 ноября 2000 года. Был одет в черные спортивные штаны, черную футболку с надписью АIRO и черные кроссовки с белой подошвой. Имеет 180 сантиметров роста, русые волосы и тату на правой руке.

– Кипер Геннадий Андреевич родился 12 октября 2001 года. Был одет в черные джинсы, черную футболку с серыми полосами, темно-серые кроссовки. Имеет 165 сантиметров роста и темные волосы. Худой.

"В случае установления места пребывания последних просим сообщить за номером 102", – добавил Зинкевич.