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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Погром лагеря ромов на Лысой Горе: лидеру С14 изберут меру пресечения

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Сергею Мазуру будут избирать меру пресечения
Сергею Мазуру будут избирать меру пресечения / Фото из соцсетей

18 июля Голосеевский районный суд изберет меру пресечения координатору праворадикальной организации С14 Сергею Мазуру. Его обвиняют в организации и участии погрома в лагере ромов на Лысой Горе.

Об этом информируют члены С14 на странице организации в Facebook.

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В частности, там отмечают, что суд еще во вторник, 17 июля, начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Сергею Мазуру. Однако заседание продолжиться в 9:00 18 июля.

Суд по Мазуру перенесли на завтра. Судья установил, что вручение подозрения и обыск был незаконный. Поэтому заставила следователя Заруднего сделать все законным образом,
– пишут на странице С14 в соцсети.

Добавим, что прокуратура просила избрать для координатора С14 меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Напомним, 10 июля координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру объявили о подозрении за устроенный "рейд" в ромском лагере на Лысой горе в Киеве.
Ранее, в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился табор ромов. 7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции уверяют, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.
Следовательно, по факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство и расследуют происшествие по статье "Хулиганство".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Судьи Ромы
Источник: 24 канал
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