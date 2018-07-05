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00:31, 4 июля
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Поисковик "Яндекс" слил в сеть документы и пароли пользователей Google

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Поисковик "Яндекс" слил в сеть документы пользователей Google
Поисковик "Яндекс" слил в сеть документы пользователей Google / Фото из свободных источников

Вчера, 4 июля, пользователи российского поисковика "Яндекс" неожиданно обнаружили, что с его помощью можно получить доступ ко многим документам, которые хранятся в облачном хранилище Google Docs. В свободном доступе оказались пароли, номера телефонов и личные данные владельцев Google-аккаунтов.

Об этом сообщает 4pda.

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Как выяснилось, "Яндекс" по неизвестным пока причинам проиндексировал сервис конкурента. В результате многие документы, для которых настройками приватности был установлен доступ по ссылке, оказались в общем доступе. Для получения таких ссылок было достаточно ввести "пароль" в поисковую строку "Яндекса" с расширенными возможностями поиска. Примерно по той же схеме работает известный метод под названием dorks, который используется для нахождения файлов, которые обычно не попадают в результаты выдачи.


"Яндекс" слил в общий доступ пароли пользователей Google

Ситуацию уже прокомментировал руководитель департамента системных решений компании Group IB, которая специализируется на киберугрозах Антон Фишман.

В настройках доступа к индексированным файлам пользователи сами установили опцию "общедоступное для поиска и просмотра". То есть имеет место человеческий фактор – простая небрежность,
– отметил Фишман.

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Также эксперт порекомендовал защищать все сохраненные в облачных сервисах файлы паролями для предотвращения индексации поисковыми системами. На данный момент поисковая выдача "Яндексом" документов Google прекращена, официальных комментариев со стороны обоих поисковых гигантов пока не поступало.

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Теги: Техно Интернет Google Кибербезопасность Яндекс
Источник: 24 Канал
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