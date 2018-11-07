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      Пойдут ли депутаты на уступки "евробляхарям" накануне выборов: ответ эксперта

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      Перед принятием законопроекта 8 ноября, который должен определить акциз на растаможку автомобилей, владельцы "евроблях" устроили митинг в Киеве. Они требуют от нардепов сделать изменения в законопроекте, а эксперты считают, что идти на уступки не надо.

      Об этом в студии 24 канала рассказал эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

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      "Государство для того, чтобы иметь доходы, чтобы содержать военных, пенсионеров, бюджетников и т. п, устанавливает и другие налоги, например акциз на водочные изделия, табак. Никто же не говорит, чтобы снизить и эти налоги", – сказал эксперт Кушнирук.

      Накануне выборов нардепам все же придется искать какой-то компромисс, потому что момент, когда надо было все решать максимально жестко, уже прошел. Надо понимать, что если мы даем им льготы – государство от этого потеряет,
      – отметил Борис Кушнирук.

      Напомним, что уже завтра, 8 ноября, Верховная Рада во втором чтении будет голосовать за так называемые законопроекты о "евробляхах". Должны упростить и удешевить эту процедуру, чтобы наконец узаконить автомобили на европейских номерах, которые уже три года кружат по дорогам Украины, находясь вне закона.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Авто на еврономерах протесты
      Источник: 24 канал
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