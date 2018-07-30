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Политтехнолог Манафорт сотрудничал с будущим мэром Киева Кличко, – BBC

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Манафорт сотрудничал с будущим мэром Киева Кличко
Манафорт сотрудничал с будущим мэром Киева Кличко / meduza.io

В 2014 году бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с действующим мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом информирует BBC.

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Об этом свидетельствуют документы доказательной базы против Манафорта, которую собрал офис американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Обвинение передало суду несколько сотен страниц документов, часть из которых касается "Украинского периода" с 2005 по 2014 год.

По документам, через 3 месяца после расстрелов на Майдане Независимости в 2014 году Пол Манафорт направил своему помощнику Константину Килимнику презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации. Она предназначалась для мэра с инициалами "V.K." То есть господин Манафорт мог консультировать Виталия Кличко и во время его предвыборной кампании, и уже в должности мэра,
– отмечается в сообщении.

Манафорт имел план, по которому, в Киевской администрации должны работать две команды: политтехнолога мэра. Первым шагом Кличко должна была быть: работа с прессой, создание МедиаБазы, установление отношений с владельцами ключевых СМИ, которые будут доносить тезисы мэра "V.K".

Планировалась также подготовка месседжей и выступлений мэра, создание для него "военной комнаты", блоггинга, кампании в соцсетях и прочее. Вторая фаза плана начиналась в период с 26 мая по 21 июня. Она включала звонки европейским лидерам, пресс-конференции и график событий, а также работу с сетями.

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Манафорт предлагал мэру Киева следующие инициативы:

– 100% возврат налога на доход, уплаченный в Киеве, в городской бюджет;
– ужесточение штрафов за нарушение правил парковки;
– подчинение глав райадминистраций столицы мэру;
– провести аудит коммунальных предприятий;
– освободить и отремонтировать здание мэрии;
– горсовет перенести в один из офисных центров или разместить его в одной из райадминистраций.

Манафорт предлагал разделить полномочия между департаментами по борьбе с коррупцией, объединить должности мэра и руководителя КГГА, уменьшить бюрократические процедуры и количество заместителей.

Поскольку фамилия Манафорта была известна в этой сфере, беседы с ними велись. Они тогда подготовили некоторые презентационно - тестовые вещи,
– отметил Кличко.

Напомним, 15 июня суд изменил меру пресечения Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей. Взяли его под стражу прямо в зале суда. Такое решение федеральный судья принял после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер, который  расследует дело о возможном вмешательстве России в американские выборы, обвинил Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей.

Теги: Новости Украины Владимир Кличко Пол Манафорт Новости Киева Новости США
Источник: 24 Канал
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