Пользователи по всему миру потеряли доступ к Instagram
В работе сервиса Instagram произошел серьезный сбой. Пользователи во всем мире жалуются на работу соцсети.
Об этом свидетельствуют данные downdetector.com.
Как сообщают пользователи, возникают проблемы с доступом к соцсети. Также неисправности возникают с работой функций Instagram – не грузятся фотографии или не обновляется лента.
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Больше всего жалоб поступает из Европы, восточной части Великобритании, США, и юго-восточных регионов Австралии. Также карта показывает, что проблемы возникают и у украинских пользователей.
Сбой в работе Instagram
Источник: 24 Канал
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