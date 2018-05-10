Пользователи по всему миру потеряли доступ к Instagram

В работе сервиса Instagram произошел серьезный сбой. Пользователи во всем мире жалуются на работу соцсети.

Об этом свидетельствуют данные downdetector.com.

Как сообщают пользователи, возникают проблемы с доступом к соцсети. Также неисправности возникают с работой функций Instagram – не грузятся фотографии или не обновляется лента.

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Больше всего жалоб поступает из Европы, восточной части Великобритании, США, и юго-восточных регионов Австралии. Также карта показывает, что проблемы возникают и у украинских пользователей.



Сбой в работе Instagram