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      БЛОГ Ульяна Супрун
      Екс-министерка здравоохранения Украины

      Поправочный спам: это может закончиться катастрофой для миллионов украинцев

      -
      Хороших олигархов не бывает / Getty images

      Пока украинцев держит дома вирус, вызывающий болезнь COVID-19 украинской парламент также оказался в заложниках. Причина – ручные народные депутаты – давняя болезнь украинской политики.

      30 березня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо удосконалення певних механізмів регулювання банківської діяльності. Він більш відомий як "антиколомойський" закон, адже забезпечує неповернення збанкрутілих банків колишнім власникам.

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      Але для звичайних громадян України цей законопроєкт передусім цінний іншим – його прийняття є однією з умов отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Після тижнів виснажливого карантину, скорочення соціальних виплат державою, в розпал світової кризи, залишитися без підтримки міжнародних партнерів для мільйонів українців означатиме катастрофу.

      Всі народні депутати також чудово розуміють, наскільки оперативне прийняття законопроєкту є важливим для України. Однак, це не завадило окремим нардепам відзначитися рекордом – надіслати найбільшу кількість поправок до законопроєкту про банки, а точніше 16 335.

      Найбільше правок надійшло від Антона Полякова, який вніс 6033 правки. А потім висунув умови їхнього відкликання, серед яких – перенесення другого етапу трансформації системи охорони здоров'я. Цією заявою він фактично визнає себе терористом, який взяв у заручники всю країну.

      В інтерв'ю Поляков говорить, що у Раді бачить себе опозиціонером в тісній співпраці з Олександром Дубінським. І справді, досить тісно співпрацює з останнім, зокрема вони публічно спростовували існування "групи Коломойського" у раді та зв'язок нардепа Дубінського з олігархом. Поправковий спам у парламенті здійснювали також разом.

      Загалом найбільше правок надійшло від депутатів партії "Слуга народу": Дмитро Чорний (1781), Олег Дунда (1656), Сергій Демченко (1463), Олександр Дубінський (1199), Ольга Василевська-Смаглюк (1689). Співголова групи "За майбутнє" Віктор Бондар також вніс 1911 правок.

      16 000 правок – це не лише спам, тероризм та нехтування долею українців. Це показове знущання зі спроможності Верховної Ради самостійно ухвалювати рішення. Адже купка ручних депутатів, за наказом олігарха, можуть наштампувати тисячі правок і заблокувати роботу всього парламенту.

      Ще одне підтвердження тому, що не буває "хороших" олігархів, які можуть купувати швидкі, давати гроші на боротьбу з епідеміями чи фінансувати розвиток культури. Водночас кожен із них – це як бомба сповільненої дії. Коли йтиметься про його статки – готовий кинути всю країну.

      За словами спікера Верховної Ради, парламент не піде на те, щоб розглядати 16 000 поправок більше пів року. Однак, поки не зрозуміло, коли саме відбудеться критично важливе для України голосування, яке покаже спроможність українського парламенту гідно нести відповідальність за долю мільйонів українців.

      Автор: Ульяна Супрун
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Банки Верховная Рада МВФ Игорь Коломойский Олександр Дубинский Антон Поляков
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