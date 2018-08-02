Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії

Середина червня-початок серпня видався досить цікавим на події у псевдореспубліці "денеер". Акт цієї вистави ще не завершено, але вже можна говорити про його значимість та наслідки у гібридний війні Росії проти України та життя у квазіутворенні в цілому.

Прологом до цих подій можна вважати останні чотири роки існування "ДНР" у якості невизнаної території, яка контролюється відморозками з силових структур РФ та посадженими на трон бандюками.

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Через неможливість існування "республіки" без вливань грошей у її "бюджет", відсутність достатньої кількості коштів у Москві, яка перебуває під санкціями, а також спрагу окупантів нажитися на війні, відношення звичайних мешканців захопленої території до РФ та життя у "дирі" аж ніяк не можна назвати нормальним. Спроби терористів хоч якось виправити ситуацію зазнали фіаско, бо економічну стагнацію нікуди не дінеш, скільки б пропагандистських сюжетів не показували по ТБ.

Саме через це, а також кулуарні розбірки, та перед зниженням фінансування з боку Кремля, Захарченка й викликали на килим до Москви. 12 червня він мав приїхати до віце-прем'єра Росії Дмитра Козака, щоб розповісти йому про стан речей у "ДНР", а також про можливість існування республіки без російських коштів. Відповісти на всі ці питання курляйтеру не було чого, бо ж він тільки но врятував своє місце у владі та міг щонайменше залишитись ні з чим по результатах цієї співбесіди. Як "мудрий" правитель, він проводив довгі наради зі своїми приспішниками та кумом Сурковим, але ж вигадати щось цікаве та правдоподібне не зміг.

Для того, щоб Захар не їхав до Москви терористи вигадали історію про героїчне поранення ватажка "республіки", яке він нібито отримав, коли особисто поїхав затримувати наркоторговців з МДБ. Ті ж відстрілювалися та поцілили у тричі героя "денеерії".

Але ж, якщо розповісти це росіянам, вони можуть не повірити, то ж для правдоподібності вирішили задіяти інформаційну зброю самих росіян. Справа у тому, що інформаційні війська РФ ще у 2014-му розгорнули активну діяльність у соцмережах. Певна кількість акаунтів фейкових сторінок була передана місцевим журналістам, які активно вигадували та розповсюджували у тому самому Facebook пости "зі зрадою". Одним з таких акаунтів і є сторінка Вікторії Руденко, нібито бійця ЗСУ, яка несе службу у зоні конфлікту. Саме з неї і запульнули розповідь про те, як Захарченко отримав кульове поранення у ̶м̶о̶з̶о̶к̶ дупу.

Інформацію про пост швиденько розписали у соцмережах "Вконтакте" через ті самі ботоферми, то ж таким чином Захара зробили не першоджерелом. Коли ж про стан здоров'я поцікавилися окупанти з Кремля, їм надали довідки з обласної центральної клінічної лікарні Донецька, мовляв, було поранення, а сам курляйтер погано себе почуває та взагалі не може нікуди їхати. Більше того, "поранений" терміново скасував свою участь в усіх "офіційних заходах" та перестав з'являтися на публіці. Словом, поїздка до Москви відтермінувалася на певний час.

Втім, кількома днями раніше з'явилися пости у Telegram, в яких пояснили, що Захар справді не отримував ніяких поранень, а 12 червня святкував день народження одного з відомих діячів у Ростові. Натякали на Януковича, але ж, по-перше, колишній президент України відзначав подію 9 числа, а, по-друге, курляйтер нікуди з Донецька не виїжджав та навіть по ресторанах не ходив, бо замовляв собі їжу із доставкою. Кур'єрів з різних закладів бачили біля віджатого маєтку, де наразі живе Захар, щонайменше тричі на добу.

Викривальні пости, насправді, виявилися справою "опозиції" та спробою натякнути кремлівським діячам на те, що їхній ставленик просто ігнорує виклик на килим.

Тепер більш цікаве питання: що буде зараз?

По-перше, Росія, як і збиралася, ще більш закрутить гайки у фінансуванні "дири". Те ж саме стосується й "ЛНР", але там правлять більш підконтрольні силовим структурам Кремля люди. По-друге, Захарченка, скоріш за все, ще раз викличуть на килим. Або ж він уникне цього завдяки Суркову. На це парочка й робить ставку, бо відзвітувати в курляйтера у той спосіб, щоб сподобатися росіянам із протидіючого табору аж ніяк не вийде.

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