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      Порно на заседании облсовета в Кропивницком: с местным чиновником случился громкий конфуз

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      В Кропивницком начальник облавтодора Андрей Рудник сконфузился из-за звуков порно на телефоне
      В Кропивницком начальник облавтодора Андрей Рудник сконфузился из-за звуков порно на телефоне / Коллаж 24 канал

      В Кропивницком во время аппаратного совещания в облгосадминистрации произошел конфуз с привкусом порно. Дело в том, что с телефона руководителя Кировоградского облавтодора Андрея Рудника раздались звуки, характерные для кинолент с пометкой "18+".

      Инцидент произошел, когда начальник управления регионального развития, градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Виктория Куликова отчитывалась о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью. Именно в это время с телефона Рудника раздались звуки, которые, в частности, можно услышать, просматривая фильмы для взрослых, передает ресурс "Центральноукраинское бюро новостей".

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      Порнозвуки услышали все присутствующие на совещании, правда чиновники отреагировали лишь сдержанным и негромким смехом.

      В Кропивницком чиновник во время заседания облсовета включил порно: смотрите видео

      Спустя журналисты попытались взять комментарий у Рудника, чтобы выяснить ситуацию, однако тот ничего не захотел говорить, аргументируя это тем, что его хотят спровоцировать. Заметим, что журналистка немного дерзко общалась с чиновником, смеясь над ним.

      Видео реакции Андрея Рудника на конфуз

      Летом 2017 года в Одессе напротив управления Патрульной полиции города на большом экране вместо рекламных роликов начали транслировать порнографическое видео. Инцидент произошел посреди ночи. Однако, проезжавшие мимо водители все же успели сфотографировать пикантные кадры.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Порно Курьезные новости Новости Кропивницкого
      Источник: 24 Канал
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