Порно на заседании облсовета в Кропивницком: с местным чиновником случился громкий конфуз

В Кропивницком во время аппаратного совещания в облгосадминистрации произошел конфуз с привкусом порно. Дело в том, что с телефона руководителя Кировоградского облавтодора Андрея Рудника раздались звуки, характерные для кинолент с пометкой "18+".

Инцидент произошел, когда начальник управления регионального развития, градостроительства и архитектуры облгосадминистрации Виктория Куликова отчитывалась о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью. Именно в это время с телефона Рудника раздались звуки, которые, в частности, можно услышать, просматривая фильмы для взрослых, передает ресурс "Центральноукраинское бюро новостей".

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Порнозвуки услышали все присутствующие на совещании, правда чиновники отреагировали лишь сдержанным и негромким смехом.

В Кропивницком чиновник во время заседания облсовета включил порно: смотрите видео

Спустя журналисты попытались взять комментарий у Рудника, чтобы выяснить ситуацию, однако тот ничего не захотел говорить, аргументируя это тем, что его хотят спровоцировать. Заметим, что журналистка немного дерзко общалась с чиновником, смеясь над ним.

Видео реакции Андрея Рудника на конфуз

Летом 2017 года в Одессе напротив управления Патрульной полиции города на большом экране вместо рекламных роликов начали транслировать порнографическое видео. Инцидент произошел посреди ночи. Однако, проезжавшие мимо водители все же успели сфотографировать пикантные кадры.