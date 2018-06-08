Порошенко назвал причину, почему "Северный поток-2" могут не достроить

Строительство газопровода "Северный поток-2" не будет завершено, поскольку против его сооружения решительно настроены Соединенные Штаты Америки, а против них "никто не попрет".

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко, выступая перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщает "Укринформ".

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"США решительно настроены относительно остановки строительства "Северного потока-2", а против санкций США никто не пойдет", – сказал глава государства.

Президент отметил, что "Северный поток-2" является "абсолютно политиканским проектом", который направлен против Украины и не имеет никакой экономической составляющей.

Я считаю, что "Северный поток-2" не слишком повлияет на украинскую экономику, потому что его не будет. Я убежден, что совместными и объединенными усилиями мы сможем его остановить,

– подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.