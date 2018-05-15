Порошенко о том, почему важно создать независимую от Кремля единую поместную церковь в Украине

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина сейчас очень близка к получению томоса об автокефалии православной церкви.

Об этом он сказал во время открытия фельдшерско-акушерского пункта в Киевской области, передает "Укринформ".

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"Надо молиться и бороться, чтобы Господь послал нам единую церковь за более чем 300 лет ее отсутствия в Украине, ибо сказано в Писании, что каждая территория, каждый народ имеет право на свою церковь. Украинцы столетиями мечтали вернуть ее. Хочу подчеркнуть, мы сейчас находимся очень-очень близко от осуществления этой мечты", – сказал Порошенко.

Украинский Президент убежден, что Украине не нужны четыре разные православные церкви, чтобы люди не вставали перед выбором, каноническая эта церковь или нет.

Ключевая позиция – это должна быть украинская церковь, которая не управляется со стороны государства-агрессора и в которой не славословят оккупантов, в которой не отказываются отпевать наших героев,

– отметил он

Также, глава государства поблагодарил церковных иерархов и народных депутатов, которые поддержали его обращение к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.