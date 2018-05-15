Порошенко пояснив, чому важливо створити незалежну від Кремля єдину помісну церкву в Україні

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна наразі дуже близька до отримання Томосу про автокефалію православної церкви.

Про це він сказав під час відкриття фельдшерсько-акушерського пункту на Київщині, передає "Укрінформ".

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"Треба молитися і боротися, щоб Господь послав нам єдину церкву через більш як 300 років її відсутності в Україні, бо сказано в Письмі, що кожна територія, кожен народ має право на свою церкву. Українці сторіччями мріяли повернути її. Хочу наголосити, ми зараз знаходимося дуже-дуже близько від здійснення цієї мрії", – сказав Порошенко.

Український Президент переконаний, що Україні не потрібні чотири різні православні церкви, щоби люди не поставали перед вибором, канонічна ця церква чи ні.

Ключова позиція – це має бути українська церква, яка не керується з боку держави-агресора і в якій не славословлять окупантів, у якій не відмовляються відспівувати наших героїв,

– наголосив він

Також, глава держави подякував церковним ієрархам та народним депутатам, які підтримали його звернення до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.