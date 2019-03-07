15:28
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Пошлину на экспорт лома могут отменить из-за его массового вывоза в непризнанное Приднестровье

      15 Читати новину українською
      Александр Каленков
      Александр Каленков / 112.ua

      Несмотря на то, что ранее Верховная Рада проголосовала за продление действия пошлины на экспорт металлолома, в парламенте было зарегистрировано решение об отмене этого решения.

      Как сообщил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, до введения пошлины украинский металлолом массово вывозился в непризнанное Приднестровье, которое заинтересовано в скупке металлолома, передает "112.ua".

      "Да, шел (украинский металлолом – Ред.) в Приднестровье. Это российский анклав в Молдове, называется Молдавский металлургический завод, но к Молдавии он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. "Газпром" им дает бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда из Украины и делают продукцию", – заявил Каленков.

      По словам Каленкова, влияние данного металлургического завода на квази-государство довольно велико и в целом может определять его существование.

      "На эти деньги существует этот анклав в Приднестровье. Это практически одно крупное промышленное предприятие, и сюда же в Украину они выкидывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места", заявил эксперт.

      Ранее сообщалось, что действие пошлины на вывоз металлолома из Украины помогло сохранить 30 тысяч рабочих мест, в основном, в металлургии, и в частности, сумело возобновить работу отечественных металлургических предприятий, которые были остановлены из-за нехватки металлолома.

      blog_ava
      Никита Добрынин стал Холостяком 9 сезона: что известно о главном герое шоу
      сегодня
      3478
      Теги: Экспорт Металургия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      сегодня , 15:00 Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      Артем Овдієнко 102
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 31569
      8 марта – праздновать или нет? Опрос
      сегодня , 08:13 8 марта – праздновать или нет? Опрос
      903
      Открытие первой IKEA в Украине снова откладывается: что об этом известно
      сегодня , 14:06 Открытие первой IKEA в Украине снова откладывается: что об этом известно
      76
      Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      сегодня , 13:30 Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      Павло Казарін 301
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук