После продолжительной болезни умер основатель госпиталя Майдана Зиновий Допилка

Умер волонтер и военный врач Зиновий Допилка. Он был одним из основателей "Госпиталь Майдана". Мужчина долгое время боролся с тяжелой болезнью. Его сердце остановилось 19 февраля.

О смерти Зиновия Допилки сообщила руководитель юридического департамента в центре "Госпиталь Майдана" Светлана Андрейчук в фейсбуке. По ее словам, волонтер и военный врач был хорошим человеком.

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В то же время она поблагодарила Зеновия Допилку за все эти годы, начиная со времен Майдана, что был с "Госпиталем Майдана". И от имени организации выразила соболезнования родным.

"Вечная память. Земля пухом", – добавила Светлана Андрейчук.

Кроме того, руководитель юридического департамента в центре "Госпиталь Майдана" сообщила, что похороны Зиновия Допилки состоятся 20 февраля в Трускавце на Львовщине. Попрощаться с ним можно будет на улице Стуса в церкви святого Ильи. Начнется траурное мероприятие в 14:00.

В комментариях Андрейчук уточнила, что причиной смерти волонтера стал рак. Ранее в социальных сетях сообщали, что у него – опухоль мозга. О тяжелой болезни Зиновия Допилки сообщила также активистка Надежда Хмель.

Что такое "Госпиталь Майдана"?

Это общественная организация, которая оказывает медицинскую помощь и помогает эвакуировать раненых в зоне боевых действий на Донбассе. Кроме того, активисты оказывают медицинскую помощь гражданскому населению, проживающему в так называемой серой зоне. Также они приобщаются к созданию реабилитационных центров.

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