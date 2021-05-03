Последствия Пасхи в Украине: Минздрав обновил список "красных" областей
Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных ограничений по областям Украины. В красной зоне остались всего 7 регионов.
Источник:Минздрав
Распределение областей Украины на зоны карантинных ограничений Минздрав обнародовал 2 апреля 2021 года. Наибольшее количество тестирований провели в городе Киеве – 2 247.
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Какие области попали в красную зону
Нормой Минздрав считает госпитализацию менее 60 на 100 тысяч больных. В красную зону карантина попали такие регионы с показателями:
- Житомирская область – 60,8;
- Запорожская область – 49,6;
- Полтавская область – 53,0;
- Сумская область – 67,4;
- Харьковская область – 55,0;
- Хмельницкая область – 66,0;
- Черниговская область – 65,8.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Новые случаи заражений
Наибольшее количество новых случаев заражения обнаружили в Запорожской области – 21,4% и на Полтавщине – 21,1%. Также в Черкасской области, которую Минздрав отнес к оранжевой зоне карантинных ограничений, обнаружили 22,2% новых случаев.
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Коронавирус в Украине 3 мая 2021 года: главное
- За последние сутки в Украине обнаружили 2 758 случаев заражения.
- 154 больных умерли, однако выздоровели аж 550 пациентов.
- Вакцинировали за 2 мая всего 177 украинцев. В целом с начала вакцинации прививки получили почти 800 тысяч человек.
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