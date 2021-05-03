Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных ограничений по областям Украины. В красной зоне остались всего 7 регионов.

Распределение областей Украины на зоны карантинных ограничений Минздрав обнародовал 2 апреля 2021 года. Наибольшее количество тестирований провели в городе Киеве – 2 247.

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Какие области попали в красную зону

Нормой Минздрав считает госпитализацию менее 60 на 100 тысяч больных. В красную зону карантина попали такие регионы с показателями:

Житомирская область – 60,8;

Запорожская область – 49,6;

Полтавская область – 53,0;

Сумская область – 67,4;

Харьковская область – 55,0;

Хмельницкая область – 66,0;

Черниговская область – 65,8.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новые случаи заражений

Наибольшее количество новых случаев заражения обнаружили в Запорожской области – 21,4% и на Полтавщине – 21,1%. Также в Черкасской области, которую Минздрав отнес к оранжевой зоне карантинных ограничений, обнаружили 22,2% новых случаев.

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