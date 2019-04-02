Повторит ли Порошенко "мусорную блокаду Львова" ради победы во 2-м туре выборов президента

По результатам голосования на очередных выборах Президента Украины во Львове уверенно лидирует Порошенко.

Впрочем, в самом ли деле все львовяне искренне поддерживают Гаранта и на что он готов пойти ради победы? Чтобы получить ответ на эти вопросы стоит вспомнить острейшую для Львова тему – мусор. Ведь впереди второй тур и парламентская кампания, поэтому в конфликте Садовый-Порошенко стоит ждать обострения, в котором, в первую очередь, могут в очередной раз пострадать горожане.

Судя по публикациям на эту тему и последних заявлений мэра города, Президент страны ради поддержки на выборах и усиления своего политического влияния фактически устроил техногенную катастрофу в одном из крупнейших городов Украины.

Чтобы понять весь цинизм ситуации, стоит вспомнить хронологию событий вокруг "мусорной блокады Львова".

Проблемы с вывозом ТБО из города Львов начались в июне 2016 года после поджога местного полигона неизвестными и закрытия свалки.

Попытки мэрии города использовать альтернативные полигоны встретили сопротивление со стороны силовых структур и органов государственной власти.

В феврале 2019 года городской голова Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый обнародовал текст тайного соглашения, которое ему предлагал подписать президент Петр Порошенко в 2016 году, именно во время "мусорной блокады города.

Уже накануне выборов минюст сначала заявил, что намерена расторгнуть действующий договор с городскими властями о вывозе и утилизации мусора со Львова и передачу ЛГС полномочия по вывозу ТБО с 1 апреля этого года вместо 1 июля. Впрочем в последний момент это решение было отменено.

Депутат Львовского областного совета Ярослав Качмарик назвал такую инициативу облсовета о досрочном расторжении договора о вывозе ТБО политической игрой.

Однако, это далеко не единственный прецедент, где действующий Президент ради победы задействовал все рычаги – от админресурса до давления. Качмарик в своих выводах был прав – это политическая игра без правил.

И аналоги искусственного мусорного кризиса Львова можно найти во многих регионах. Однако развитие событий всегда отличается – в зависимости от того, насколько их руководители готовы уступить своим принципам и позициям.

Яркий пример – Днепр. Еще не так давно этот город рисковало повторить судьбу Львова.

А Филатов, так же как и мэр Львова, был фигурантом уголовных производств в НАБУ.

Однако Борис Филатов, в отличие от Садового, к действующей власти, судя по всему, отнесся с большим пониманием, поэтому Порошенко не только разрешил Филатову "разобраться" с вопросом вывоза ТБО с многочисленными нарушениями, а и публично его поддержал. Более того, Гарант заявил, что крайне необходимо повысить ответственность тех, кто злоупотребляет тендерным законодательством.

В ответ Филатов кардинально изменил риторику и фактически начал агитировать за Порошенко на каждом шагу.

Стоит также отметить, что все уголовные производства в отношении Филатова в начале этого года были закрыты.

На протяжении всей каденции подобные сценарии разыгрываются командой БПП фактически на всей территории Украины. Садовый, Филатов, Труханов, Кернес – примеров множество. И страдают в больших политических играх всегда рядовые граждане. Так что ожидать сейчас жителям Львова неизвестно – в 2 туре гонки для провластного кандидата важен каждый голос, значит борьба за политическое влияние будет ожесточенной. Остается лишь надеяться, что Львов выдержит натиск админресурса Порошенко и сможет самостоятельно преодолеть "мусорный кризис", как это обещают представители Львовского городского совета.