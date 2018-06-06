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Пожар в Чернобыле: какой уровень радиации в Киеве и зоне отчуждения

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Пожар в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыльской зоне / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Чернобыле продолжается ликвидация пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения и в Киеве находится в пределах нормы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Пожар в Чернобыльской зоне вблизи ЧАЭС возник утром 5 июня. На площади около 10 гектаров. По состоянию на утро 6 июня наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 гектаров.

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Радиационный фон в зоне отчуждения и в Киеве:

  • Киев – 11 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч);
  • Чернобыль – 22,45 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч);
  • Промышленная площадка Чернобыльской АЭС – 44,27 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).

Отметим, авиация ГСЧС сбросила 154 тонны воды в зону пожара. Спасателям удалось остановить распространение огня.

#Оперативна_інформація щодо ліквідації пожежі сухої трави у Чорнобильській зоні. Станом на 8:00 6 травня, за даними...

Опубліковано ДСНС України  5 червня 2018 р.

 

Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Киева Пожар ГСЧС Чернобыль
Источник: 24 канал
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