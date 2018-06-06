Пожар в Чернобыле: какой уровень радиации в Киеве и зоне отчуждения

В Чернобыле продолжается ликвидация пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения и в Киеве находится в пределах нормы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Пожар в Чернобыльской зоне вблизи ЧАЭС возник утром 5 июня. На площади около 10 гектаров. По состоянию на утро 6 июня наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 гектаров.

Читайте также: Масштабный пожар в Чернобыле: синоптик предупреждает жителей Киева об опасности

Радиационный фон в зоне отчуждения и в Киеве:

Киев – 11 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч);

Чернобыль – 22,45 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч);

Промышленная площадка Чернобыльской АЭС – 44,27 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).

Отметим, авиация ГСЧС сбросила 154 тонны воды в зону пожара. Спасателям удалось остановить распространение огня.