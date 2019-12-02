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      Пожар в детском саду в Киеве: есть жертва

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      В столичном детском саду произошел пожар, есть жертва / Информатор

      В Киеве на проспекте Юрия Гагарина вспыхнул огонь в помещении детского сада. Из-за пожара погиб мужчина, который работал там охранником.

      Спасатели получили вызов около 06:57 в понедельник, 2 декабря, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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      Горело двухэтажное здание детского сада №554. Во время обследования здания спасатели выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже.

      В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания. К сожалению, он не подавал признаков жизни и врачи уже были бессильны. Мужчина работал в садике охранником,
      – сообщили в ГСЧС.

      Причины пожара пока неизвестны, это будут выяснять правоохранители.


      Пожар в детском саду Киева/ источники: informator.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Дети и несовершеннолетние Пожар
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