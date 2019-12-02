Пожар в детском саду в Киеве: есть жертва

В Киеве на проспекте Юрия Гагарина вспыхнул огонь в помещении детского сада. Из-за пожара погиб мужчина, который работал там охранником.

Спасатели получили вызов около 06:57 в понедельник, 2 декабря, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Горело двухэтажное здание детского сада №554. Во время обследования здания спасатели выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже.

В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания. К сожалению, он не подавал признаков жизни и врачи уже были бессильны. Мужчина работал в садике охранником,

– сообщили в ГСЧС.

Причины пожара пока неизвестны, это будут выяснять правоохранители.



Пожар в детском саду Киева/ источники: informator.ua