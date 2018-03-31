Пожар в многоэтажке в Днепре: появились фото

Поздно вечером 30 апреля в центре Днепра горела квартира на 8-м этаже многоэтажки.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сообщение о пожаре на 8-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Руденко в центре Днепра поступило спасателям примерно в 22:25 30 марта.

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На тушение пожара было отправлено 3 единицы пожарно-спасательной техники и 9 пожарных.

Горели домашние вещи в квартире на 8-м этаже. Менее чем за полчаса огонь удалось потушить. Погибших и травмированных, к счастью, нет.

На фото, которые обнародовали спасатели, видно, что в помещении сильно обгорело окно и немало вещей.

В Днепре горела квартира на 8-м этаже 9-этажки

К слову, накануне в Днепре горела школа, учеников из учебного заведения пришлось эвакуировать.