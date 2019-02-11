Пранкеры за деньги собрали сотню людей на митинг за вымышленного кандидата

В Одессе и Киеве пранкеры разыграли сотни людей, собрав их на митинг за кандидата, которого не существует. Организаторы обещали заплатить по тысяче гривен, а еще 70 гривен бонусом за каждого приведенного друга.

По информации издания "048", несколько дней назад в группах студентов в Viber и на сайтах объявлений появились сообщения с предложением заработать.

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В условиях было указано, что надо постоять на митинге в поддержку кандидата в президенты Сергея Филатова. Однако такого ЦИК не регистрировала.



Объявления о заработке на митинге

Пранкеры разыграли людей

Когда сотни митингующих собрались на месте, организаторы к ним так и не вышли. А позже сообщили, что кандидат провалился в люк и умер.

Пранкеры написали, что кандидат провалился в люк и умер

"Особенно расстроенным был мужчина, который привел с собой 270 человек, ведь за каждого привлеченного обещали премию", – говорится на сайте издания.



Сотни людей за деньги собрались в Одессе

Во время митингов координаторы следили за людьми через камеры наблюдения и держали с ними связь по телефону. Потом представились журналистами и спросили, почему митингующие поддерживают именно этого кандидата.



Людям обещали заплатить 1000 гривен

Видео: сотни людей собрались на митинг за вымышленного кандидата (кадры содержат ненормативную лексику)





Президентские выборы 2019: главные даты

Что известно про выборы Президента Украины 2019 года?Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля. Украинцы седьмой раз будут выбирать главу государства. Согласно Конституции избранный президент пробудет на посту не менее 5 лет.