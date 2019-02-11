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      Пранкеры за деньги собрали сотню людей на митинг за вымышленного кандидата

      280 Читати новину українською
      Сотни людей собрались на митинге
      Сотни людей собрались на митинге / www.048.ua

      В Одессе и Киеве пранкеры разыграли сотни людей, собрав их на митинг за кандидата, которого не существует. Организаторы обещали заплатить по тысяче гривен, а еще 70 гривен бонусом за каждого приведенного друга.

      По информации издания "048", несколько дней назад в группах студентов в Viber и на сайтах объявлений появились сообщения с предложением заработать.

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      В условиях было указано, что надо постоять на митинге в поддержку кандидата в президенты Сергея Филатова. Однако такого ЦИК не регистрировала.

      філатов пранкери
      Объявления о заработке на митинге

      мітинг пранкер

      Пранкеры разыграли людей

      Когда сотни митингующих собрались на месте, организаторы к ним так и не вышли. А позже сообщили, что кандидат провалился в люк и умер.

      пранкери

      Пранкеры написали, что кандидат провалился в люк и умер

      "Особенно расстроенным был мужчина, который привел с собой 270 человек, ведь за каждого привлеченного обещали премию", – говорится на сайте издания.

      мітинг пранкери
      Сотни людей за деньги собрались в Одессе

      Во время митингов координаторы следили за людьми через камеры наблюдения и держали с ними связь по телефону. Потом представились журналистами и спросили, почему митингующие поддерживают именно этого кандидата.

      пранкери мітинг
      Людям обещали заплатить 1000 гривен

      Видео: сотни людей собрались на митинг за вымышленного кандидата (кадры содержат ненормативную лексику)

      вибори
       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Деньги Курьезные новости Протесты Новости Киева Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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