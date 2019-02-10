Правительство должно выйти в реальный мир: тысячи людей вышли на протесты в Риме

На улицы Рима вышли десятки тысяч человек. Они протестуют против курса популистского правительства Италии.

Несколько профсоюзов призвали к протесту, чтобы привлечь внимание к неравенству, безработицы и расизма правительства, пришедшего к власти в прошлом году, пишет DPA.

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Официальных данных о количестве участников митинга не было. Однако местные СМИ отметили, что на улицы вышли около 200 тысяч человек.

Правительство должно выйти из своей виртуальной реальности и войти в реальный мир,

– сказала Аннамария Фурлан, глава итальянской конфедерации профсоюзов.

К слову, за последние 4 года – это самая большая подобная демонстрация в Италии.

В чем обвиняют итальянский правительство? В слишком маленьких инвестициях для поддержания економики. Протестующие считают недостаточными меры запланированной пенсионной реформы. Также профсоюзы убеждены, что введение базового дохода не поможет бороться с бедностью и безработицей в стране.

По официальным данным ВВП Италии снизился на 0,2% в четвертом квартале 2018 года. Это означает, что экономика технически пошла в рецессию с двумя последовательными кварталами отрицательного роста после снижения ВВП на 0,1% в июле-сентябре.

Последний раз Италия была в рецессии пять лет назад. Падение, которое закончилось в начале 2013 года, началось в середине 2011 года.