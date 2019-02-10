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      Правительство должно выйти в реальный мир: тысячи людей вышли на протесты в Риме

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      Правительство должно выйти в реальный мир: сотни тысяч людей вышли на протесты в Риме
      Правительство должно выйти в реальный мир: сотни тысяч людей вышли на протесты в Риме / Фото из открытых источников

      На улицы Рима вышли десятки тысяч человек. Они протестуют против курса популистского правительства Италии.

      Несколько профсоюзов призвали к протесту, чтобы привлечь внимание к неравенству, безработицы и расизма правительства, пришедшего к власти в прошлом году, пишет DPA.

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      Официальных данных о количестве участников митинга не было. Однако местные СМИ отметили, что на улицы вышли около 200 тысяч человек.

      Правительство должно выйти из своей виртуальной реальности и войти в реальный мир,
      – сказала Аннамария Фурлан, глава итальянской конфедерации профсоюзов.

      К слову, за последние 4 года – это самая большая подобная демонстрация в Италии.

      В чем обвиняют итальянский правительство? В слишком маленьких инвестициях для поддержания економики. Протестующие считают недостаточными меры запланированной пенсионной реформы. Также профсоюзы убеждены, что введение базового дохода не поможет бороться с бедностью и безработицей в стране.

      По официальным данным ВВП Италии снизился на 0,2% в четвертом квартале 2018 года. Это означает, что экономика технически пошла в рецессию с двумя последовательными кварталами отрицательного роста после снижения ВВП на 0,1% в июле-сентябре.

      Последний раз Италия была в рецессии пять лет назад. Падение, которое закончилось в начале 2013 года, началось в середине 2011 года.

       

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      Теги: Протесты Новости политики
      Источник: 24 Канал
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