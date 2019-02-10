Правительство должно выйти в реальный мир: тысячи людей вышли на протесты в Риме
На улицы Рима вышли десятки тысяч человек. Они протестуют против курса популистского правительства Италии.
Несколько профсоюзов призвали к протесту, чтобы привлечь внимание к неравенству, безработицы и расизма правительства, пришедшего к власти в прошлом году, пишет DPA.
Читайте также: В Италии открыли "представительство ДНР", – российские СМИ
Официальных данных о количестве участников митинга не было. Однако местные СМИ отметили, что на улицы вышли около 200 тысяч человек.
Правительство должно выйти из своей виртуальной реальности и войти в реальный мир,
– сказала Аннамария Фурлан, глава итальянской конфедерации профсоюзов.
К слову, за последние 4 года – это самая большая подобная демонстрация в Италии.
В чем обвиняют итальянский правительство? В слишком маленьких инвестициях для поддержания економики. Протестующие считают недостаточными меры запланированной пенсионной реформы. Также профсоюзы убеждены, что введение базового дохода не поможет бороться с бедностью и безработицей в стране.
По официальным данным ВВП Италии снизился на 0,2% в четвертом квартале 2018 года. Это означает, что экономика технически пошла в рецессию с двумя последовательными кварталами отрицательного роста после снижения ВВП на 0,1% в июле-сентябре.
Последний раз Италия была в рецессии пять лет назад. Падение, которое закончилось в начале 2013 года, началось в середине 2011 года.
Выбор редакции
-
"Шальке" Коноплянки уступило "Баварии", украинец не реализовал голевой момент: видеосегодня , 10:04
-
Не о таком выпуске мы мечтали: два захваченных РФ моряка получили звание лейтенантовсегодня , 10:02
-
Главные новости, 9 февраля: планы спецслужб РФ по поджогу церквей, задержанию активистов в Киевесегодня , 09:02