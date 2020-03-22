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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса: детали

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      Из-за экономических трудностей в связи с эпидемией коронавируса американским семьям обещают единовременный платеж в три тысячи долларов. Это должно помочь им пережить экономический кризис и период карантина.

      Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телепрограмме Fox News.

      К теме США вошли в тройку по количеству больных коронавирусом

      Как в США готовятся к спасению своей экономики

      • По словам руководителя американского Минфина, администрация президента США Дональда Трампа внесла на рассмотрение Конгресса США соответствующий законопроект, содержащий меры стимуляции экономики.
      • Сейчас американские законодатели завершают работу над ним. Его принятие ожидается уже 23 марта. Принятие и вступление в силу этого пакета мер позволит Федеральной резервной системе США использовать до 4 триллионов долларов для поддержки экономики страны.
      • Американские чиновники надеются, что объявление меры поддержки регулятора помогут бизнесу страны продержаться в следующие три-четыре месяца.
      • Сегодня 80 миллионов человек, то есть практически каждый четвертый американец так или иначе страдает от серьезных ограничительных мер из-за карантина.

      Нам нужно именно сейчас вкладывать деньги в экономику. Если мы это сделаем, то сможем стабилизировать экономику,
      – убежден американский чиновник.

      В то же время Мнучин дал понять, что правительство США может принять и другие меры экономической поддержки, если в течение следующих двух месяцев ситуация не улучшится.

      Обратите внимание! США вышли на третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. Всего в Соединенных Штатах уже 38 757 случаев заражения и более 400 умерших.

      коронавірус
      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус Covid-19 Деньги Дональд Трамп Финансы Новости США
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