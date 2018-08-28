Правительству может не хватить средств на субсидии: известна сумма

Правительству может потребоваться дополнительно 7 миллиардов гривен на выплаты субсидий гражданам для оплаты коммунальных услуг.

Об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил в интервью одному из телеканалов, передает "Экономическая правда".

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Даже негативный сценарий нами тоже просчитан. Не больше 7 миллиардов гривен нам может дополнительно потребоваться на субсидии в худшем варианте,

– заявил Рева.

Как отмечает министр, сейчас на потребности субсидий из бюджета потратили 55 миллиардов гривен из 71 миллиарда, предусмотренного в бюджете.

Вместе с тем, за переоформлением субсидий в летний период обратилось 4 миллиона граждан, из которых отказали 800 тысячам.

Напомним, за пять месяцев 2018 года украинцам выплатили субсидий на 553 миллиона гривен.