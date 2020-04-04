Правки в "антиколомойский" закон затянут процесс его рассмотрения, – Арахамия

Противники "антиколомойского" законопроекта уже подали 5 тысяч правок ко второму чтению. Принятие закона – является ключевым требованием МВФ для предоставления Украине помощи. В противном случае Украине грозит экономический кризис.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что количество правок может увеличиться еще до 8 или 10 тысяч.

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Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление этому процессу,

– добавил Арахамия.

Политик напомнил, что депутаты в течение семи дней с момента голосования в первом чтении подают свои поправки. Давид Арахамия отметил, что будет большая борьба за этот законопроект.

Будут пытаться его остановить, заблокировать, и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал,

– подытожил Арахамия.

Пока неизвестно, когда Рада будет голосовать за законопроект о банках во втором чтении.

Обратите внимание! Депутатам угрожали перед голосованием за "антиколомойский" закон в первом чтении. Узнайте больше по ссылке.

Что известно об "антиколомойском" законе? Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.



Закон предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.



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