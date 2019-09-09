Правоохранители обыскали кабинеты чиновников горсовета Кривого Рога

В Днепропетровской области правоохранители провели обыски в помещении городского совета Кривого Рога. Происходило это в течение дня 9 сентября. Прокуратура следственные действия подтвердила, но их причину не комментировала.

Днепропетровская областная прокуратура подтвердила факт проведения следственных действий в городском совете Кривого Рога, пишет "Зеркало недели". Однако ни насчет фигурантов уголовных производств, ни относительно самих производств, не комментировали.

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В горсовете Кривого Рога пожаловались, что с 2015 года у них провели уже около 300 проверок, по итогам которых никаких нарушений не обнаружили.

Местное издание "Первый Криворожский" опубликовало комментарий пресс-службы исполкома Криворожского горсовета: "В некоторых помещениях исполкома правоохранители провели следственные действия. Сотрудники исполкома предоставили все необходимые документы".

Заметим, что в ноябре 2016, а также в марте и мае 2017 года в Криворожском горсовете силовики уже осуществляли обыски и изымали документы. Тогда чиновников мэрии подозревали в нецелевом использовании бюджетных средств.

Напомним: Почему прокуратура пришла с обысками в мэрию Кривого Рога (июнь 2017 года)

Интересно, что Служба безопасности Украины в июле осуществляла следственные действия на одном из крупнейших предприятий Украины – металлургическом комбинате "Арселормиттал Кривой Рог". Говорилось о подозрении в нарушении предприятием норм экологической безопасности.



А 4 сентября Офис крупных налогоплательщиков завершил налоговый аудит компании "АрселорМиттал Кривой Рог" и обнародовал сумму претензий по недоплаченным налогам – 9 миллиардов гривен.