"Правый сектор" разогнал зеленкой "коммунистический шабаш" в Кривом Роге

14 июля в Кривом Роге на Днепропетровщине, в офисе Коммунистической партии, запрещенной в Украине, должен быть съезд сторонников этой политической идеологии, однако активисты "Правого сектора" его сорвали.

Об этом патриоты написали на своей странице в Facebook.

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"Активисты" Правого сектора "облили коммунистов зеленкой и предупредили о том, что они нарушают закон. Впоследствии, правосекторовцы вызвали милицию и заставили их составить протокол, а также взять показания у присутствующих на этом "шабаше", – подчеркивается в сообщении.

Националисты разогнали "коммунистический шабаш" зеленкой

По словам представителей националистической организации, отсутствие в течение длительного периода политики декоммунизации в Украине была одной из причин, которые привели к неосоветскому реваншу.

На место происшествия представители "Правого сектора" вызвали полицию

"Носители советских ценностей сегодня являются главным кадровым резервом террористических отрядов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Поэтому вопрос декоммунизации для Украины сегодня касается уже не только гуманитарной политики, но и политики безопасности. Следует отметить, что националисты, как сознательная часть населения начали бороться с этим "красным змеем" еще до того, как власти объявили о декоммунизации, потому что понимали весь вред, который способна принести нации, идеология, прославляющая палачей украинского народа", – отметили в" Правом секторе".

Националисты убеждают, что они начали борьбу с "красным змеем" еще задолго до декоммунизации

Напомним, в конце апреля в Киеве возле здания Окружного административного суда активисты националистической организации С14 облили краской Наталью Витренко, возглавляющей "Прогрессивную социалистическую партию Украины"