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      Предоставление Шептицкому звания Праведника: какие обстоятельства могут помешать

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      Мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. В этот период погибло почти шесть миллионов евреев, из них – полтора миллиона детей. Однако многие выжили благодаря тем, кто спасал их ценой собственной жизни. Был среди них и митрополит Украинской греко-католической церкви Андрей Шептицкий.

      Главный раввин Киева Ионафан Маркович показал семейную реликвию – молитвенник, который ему подарил дедушка. Он один из немногих членов семьи, который выжил во время Холокоста.

      Интересно! Шептицкому могут присвоить звание Праведника народов мира: Зеленский поддержал обращение

      Раввин рассказал, что много его земляков спаслись от смерти благодаря украинцам. За это 2,5 тысячам наших земляков в Израиле присвоили звание "Праведник народов мира" – высшая награда, которую ввели для чествования спасителей евреев.

      Йонатан Маркович
      Семейная реликвия главного раввина Киева Ионафана Марковича

      Был среди них и митрополит Андрей Шептицкий. Банкир и предприниматель, реформатор, граф, который стал монахом, меценат украинского образования и культуры, а также сохранил жизнь тысячам евреев. Однако почетного звания до сих пор не получил, даже посмертно.

      Андрей Шептицький
      Андрей Шептицкий

      Об обстоятельствах, которые мешают предоставить Шептицкому заслуженное звание Праведника, рассказал историк Роман Шуст. Митрополита упрекают в том, что он поддерживал преступный режим, который уничтожал евреев. Не в его пользу и подпись на поздравительной телеграмме Гитлеру после вступления вермахта во Львов, но не только это.

      Вроде есть фотография, на которой митрополит благословляет воинов СС "Галичина". Митрополит Иосиф Слипый признал, что это был он. Не митрополит Андрей, а он,
      – заявил историк Роман Шуст.

      Аргументов в пользу Шептицкого значительно больше. Он писал письма в Ватикан, в которых рассказывал о преступлениях нацистского режима. Прислал телеграмму Гиммлеру, требуя не использовать украинцев в акциях геноцида.

      Он принимая нескольких евреев, которые скрывались в него, в частности в митрополичьих палатах, брал на себя ответственность. Это личный пример митрополита,
      – пояснил историк Роман Шуст

      На Западе Украины митрополит Андрей Шептицкий руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей. Многих прятали в соборе Святого Юра. Нескольких из спасенных главный раввин Украины знает лично.

      Андрей Шептицький
      Мемориальная доска Андрею Шептицкому

      "Человек, который спасал несколько сотен детей в такое время, когда те, кто спасали евреев, рисковали своей жизнью и жизнью своих близких. Я думаю, что в любом случае, это дело превышает все", – рассказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

      Добавил, что сложилась абсурдная ситуация: младший брат митрополита – архимандрит Климентий, который выполнял указания Шептицкого, награжден званием "праведника", а сам митрополит – нет. Поэтому намерен это исправить. Моше Реувен Асман написал письмо, в котором призвал главу мемориального комплекса "Яд Вашем" возобновить рассмотрение кандидатуры Шептицкого.

      Есть определенные круги, которые не хотели, чтобы такое решение легитимировало процессы оправдания реальных убийц, которых было немало и которые сегодня хотят примазаться к имени митрополита,
      – сообщил журналист Игорь Левенштейн.

      За годы Второй мировой войны в Украине уничтожили более полутора миллиона евреев, около 100 тысяч из них в Бабьем Яру в Киеве. Во Львове евреев убивали массово. Местное гетто было третьим по величине в Европе. Но многие уцелели именно благодаря Андрею Шептицкому. Потомки спасенных говорят, что сейчас пришло время восстановить справедливость.

      Что такое Праведник народов мира?Это официальное звание, которое присуждает Национальный Мемориал Катастрофы и Героизма "Яд Вашем" (Иерусалим, Израиль). Его начали предоставлять с 1953 года. Одна из основных задач мемориала – от имени Израиля и всего еврейского народа выразить благодарность тем неевреям, которые рисковали своей жизнью, ради спасения евреев в время Холокоста. Специальную комиссию с 2005 года возглавляет судья Яков Тиркель. В нее также входят известные историки, юристы, представители уцелевших евреев во главе с членом Верховного суда Израиля. Она рассматривает и принимает соответствующее решение по каждому отдельному случаю.

      Справочник "Праведники народов мира" Украинского института изучения Холокоста "Ткума" можно посмотреть здесь.

      Смотрите видео День памяти жертв Холокоста:

       

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Голокост История Новости Украины евреи Новости Львова Новости Израиля Религия
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