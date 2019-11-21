Представители "Свободы" не пришли на 24 канал, хотя сами этого требовали: в чем дело

В партии "Свобода" не нашли что ответить на расследование журналистов 24 канала о том, существует ли соглашение между ее лидером Олегом Тягнибоком и кумом Путина Виктором Медведчуком. Ранее во Всеукраинском объединении через суд требовали предоставить им для этого эфирное время, но в итоге так и не воспользовались им.

Первого ноября отдел государственной исполнительной службы Голосеевского районного отдела Киева вынес постановление, согласно которому 24 канал должен был за свой счет безотлагательно предоставить ВО "Свобода" эфирное время – 19 минут 33 секунды.

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А все для того, чтобы политсила смогла предоставить ответ на распространенную в нашем расследовании проекта ЦРУ информацию.

Что известно о расследовании ЦРУ?В нем говорится о том, что журналисту ЦРУ рассказали источники о возможной сделке между Тягнибоком и Медведчуком. Расследователи выяснили, что Тягнибок в течение избирательной кампании часто появлялся на каналах депутата партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Виктора Медведчука.



Так, всего за первый месяц кампании, до конца июня, Олег Тягнибок получил 18 персональных эфиров. 60% эфирного времени Тягнибок получил именно на медведчуковских каналах.



Интересно, что Тягнибок ни разу в течение выборов не появлялся на телеканале ZIK, пока он принадлежал львовскому бизнесмену Петру Дыминскому. А после покупки телеканала Казаком, он уже через два дня получил там свой персональный эфир.

Заметим, что 24 канал дважды, в августе и ноябре, обращался к "Свободе" с просьбой предоставить видеозапись ответа для публикации в эфире. Однако, материалов так и не получил.



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