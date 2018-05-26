"Представляете, мужчины и женщины в метро..", – фан "Ливерпуля" рассказал, чем удивлен в Украине

Непрерывные песни, фанатские кричалки и реки пива. 26 мая центр Киева превратился на маленькие островки "Ливерпуля" и "Реала". Пока что столкновений между болельщиками, к счастью, не было.

Красные футболки и везде английский язык – именно так сегодня выглядел район площади Льва Толстого в Киеве. Кажется, парк Шевченко в центре столицы превратился в такой себе маленький "Ливерпуль".

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26 мая в Киев доехали уже все болельщики обеих команд, которые планировали попасть на финал Лиги Чемпионов. Один парень, Мел из Англии, добирался в украинскую столицу на собственной машине. Ехал целых тридцать шесть часов через всю Европу: через Бельгию, Люксембург, Албанию, Автрію и Румынию.

Мел, болельщик "Ливерпуля"

Болельщики "Ливерпуля" не скрывают, что в восторге от украинской столицы.

Мы очень хорошо проводим здесь время. Отель, правда, не очень, но встречают нас здесь фантастически. Представляете, мужчины и женщины в метро уступают ему место!

– увлекательно рассказал болельщик "Ливерпуля".

Болельщик "Ливерпуля" с ребенком

Совсем рядом, на Крещатике уже общая для болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" фан-зона. Испанцы, кажется, также чувствуют себя хорошо в столице Украины, и уверены, что сегодня будет отличная игра, но победит "Реал".

Никаких столкновений или хотя бы намека на вражду между болельщиками здесь нет. Англичане и испанцы мирно отдыхают: пьют и поют. Надеемся, так будет и после матча, когда одна из команд проиграает. А Киевом кажется еще не один день будет гулять эхо фанатских песен.