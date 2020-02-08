Преступление против государства, – Трамп о поступке Пелоси в Конгрессе и своей разорванной речи

Глава Белого дома считает, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси совершила преступление, когда порвала бумажки с его речью в Конгрессе. По его мнению, текст выступления является официальным документом, поэтому уничтожать его нельзя.

По мнению американского лидера, своим поступком Пелоси выразила "неуважение" ко всей стране. Об этом президент США рассказал журналистам, передает The Hill.

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Я думаю, то, что она сделала, это – ужасно! Это незаконно, она нарушила закон,

– высказался Трамп.

Он также добавил, что поступок Пелоси является преступлением против государства.

Однако юристы – другого мнения. Они считают, что Пелоси не сделала ничего незаконного, поскольку порвала только копию, а не официальный текст речи. Этого закон не запрещает.

Как Пелоси порвала речь Трампа: видео

Скандал с разорванной речью Трампа: коротко