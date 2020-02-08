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      Преступление против государства, – Трамп о поступке Пелоси в Конгрессе и своей разорванной речи

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      Дональд Трамп / Getty images

      Глава Белого дома считает, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси совершила преступление, когда порвала бумажки с его речью в Конгрессе. По его мнению, текст выступления является официальным документом, поэтому уничтожать его нельзя.

      По мнению американского лидера, своим поступком Пелоси выразила "неуважение" ко всей стране. Об этом президент США рассказал журналистам, передает The Hill.

      Узнай больше: Скандал с разорванной речью Трампа в Конгрессе: Пелоси объяснила свой поступок

      Я думаю, то, что она сделала, это – ужасно! Это незаконно, она нарушила закон,
      – высказался Трамп.

      Он также добавил, что поступок Пелоси является преступлением против государства.

      Однако юристы – другого мнения. Они считают, что Пелоси не сделала ничего незаконного, поскольку порвала только копию, а не официальный текст речи. Этого закон не запрещает.

      Как Пелоси порвала речь Трампа: видео

      Скандал с разорванной речью Трампа: коротко

      • Во время того, как Дональд Трамп выступал с трибуны перед Конгрессом, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси порвала его речь.
      • До этого американский лидер проигнорировал предложение политика пожать руки.
      • Такая неприязнь – неудивительна: Нэнси Пелоси активно выступала за объявление импичмента Трампу.
      • Впоследствии Пелоси объяснила свой поступок: сказала, что этим жестом дала американцам сигнал: все, о чем лидер США говорил в речи, является неправдой.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Скандал Дональд Трамп Новости США
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