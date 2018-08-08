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Презентовали первый в мире ноутбук для игр, что не боится воды

21 Читати новину українською
Игровой ноутбук Raytheon UNCIA
Игровой ноутбук Raytheon UNCIA / gizchina.com

На выставке China Joy 2018 презентовали новый игровой ноутбук Raytheon UNCIA, который стал первым геймерским лептопом с защитой от воды на уровне IP68. То есть будет работать даже после погружения на глубину.

Об этом сообщает gizchina.com.

Этот ноутбук Raytheon создала в партнерстве с Intel. Устройство пока является лишь прототипом. Чтобы наглядно продемонстрировать особенности новинки, разработчики погрузили его аквариум с водой.

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Ноутбук имеет очень компактные размеры: экран размер 13 дюймов, толщина устройства 12,7 мм, а вес 1,1 кг. Он работает на 4-ядерном процессоре Core i7-8550U с максимальной тактовой частотой 4 ГГц.

Raytheon UNCIA, має захист від води на рівні IP68

Raytheon UNCIA имеет защиту от воды на уровне IP68

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Теги: Гаджеты Техно Huawei
Источник: 24 Канал
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