Презентовали первый в мире ноутбук для игр, что не боится воды
На выставке China Joy 2018 презентовали новый игровой ноутбук Raytheon UNCIA, который стал первым геймерским лептопом с защитой от воды на уровне IP68. То есть будет работать даже после погружения на глубину.
Об этом сообщает gizchina.com.
Этот ноутбук Raytheon создала в партнерстве с Intel. Устройство пока является лишь прототипом. Чтобы наглядно продемонстрировать особенности новинки, разработчики погрузили его аквариум с водой.
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Ноутбук имеет очень компактные размеры: экран размер 13 дюймов, толщина устройства 12,7 мм, а вес 1,1 кг. Он работает на 4-ядерном процессоре Core i7-8550U с максимальной тактовой частотой 4 ГГц.
Raytheon UNCIA имеет защиту от воды на уровне IP68
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