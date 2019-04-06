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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Президентские выборы-2019: стало известно, когда ЦИК официально объявит результаты первого тура

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      ЦИК объявит результаты первого тура в воскресенье
      ЦИК объявит результаты первого тура в воскресенье / Радио Свобода

      Центральная избирательная комиссия завершила обработку уточненных протоколов из окружных избирательных комиссий первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта.

      Теперь ЦИК должна официально объявить результаты первого тура выборов. Состоится специальное заседание 7 апреля в 12 часов.

      Читайте также: Зеленский vs Порошенко: кто завоюет зрительскую аудиторию на дебатах?

      На самом деле это формальность, потому что результаты первого тура уже известны. Комиссия подсчитала 100% голосов 4 апреля.

      Официальные результаты первого тура выборов президента Украины выглядят так:

       

      Явка виборців теж була доволі високою. 


      Сколько людей проголосовало на выборах-2019 в первом туре

      Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Возможно, помогут определиться с выбором дебаты между Зеленским и Порошенко, которые должны состояться 19 апреля.

      Что известно о дебатах между Зеленским и Порошенко?Зеленский призвал Порошенко прийти на дебаты на НСК "Олимпийский". Кандидат в президенты озвучил Порошенко свои условия для проведения дебатов. В частности, все каналы имеют право транслировать дебаты вживую. Порошенко должен признать что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу.

      Порошенко согласился и предложил три этапа: по программе укрепления обороны и безопасности. По внешней политике и о защите конституционных прав и свобод украинских граждан. 5 апреля утром Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на содержание алкоголя и наркотиков.

      По закону "О выборах президента", теледебаты проводятся вечером в последнюю пятницу перед днем голосования в прямом эфире – 19 апреля.

      blog_ava
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      6 апреля
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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК Владимир Зеленский Петр Порошенко
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