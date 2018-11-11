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      При каких условиях Украина может обменять оккупированный Крым на Донбасс: Тука дал объяснение

      26 Читати новину українською
      Георгий Тука назвал условия, когда будет вероятность, что Украина может отказаться от Крыма в пользу Донбасса
      Георгий Тука назвал условия, когда будет вероятность, что Украина может отказаться от Крыма в пользу Донбасса / "Апостроф"

      В ближайшее время Украина ни при каких обстоятельствах не согласится сдать России Крым, чтобы та прекратила войну на Донбассе. Однако, исключать, что такое развитие событий, является нереальным, тоже не стоит.

      Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает "Обозреватель".

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      В частности, он отметил, что при действующей украинской власти ни о каком сценарии отказа от оккупированного Крыма для войны на Донбассе речи быть не может. Однако, подчеркнул он, при условии прихода к власти пророссийских политиков, такой вариант можно допустить.

      "Если каким-то образом будут интегрированы в украинский политикум такие негодяи, как, например, Виктор Медведчук и некоторые другие, то я вполне это могу допустить", – отметил чиновник.

      Также по убеждению Туки, вероятно, что некоторые представители европейских стран, официальные или неофициальные, действительно могут рассматривать такой вариант решения проблемы из-за своего страха быть втянутыми в войну.

      "Чего греха таить, страны Европы преимущественно со страхом смотрят на то, каким образом можно вернуть контроль Украины над Крымом. В основном это воспринимается ими, наиболее вероятно, как военный путь. И втягиваться в полномасштабную войну на грани, возможно, даже Третьей мировой, они просто боятся", – подытожил замминистра.

      Напомним, ранее экс-министр обороны и бывший секретарь СНБО Евгений Марчук заявлял, что в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Киеву предлагали официально отказаться от Крыма, а как альтернативу предлагали решение конфликта на Донбассе.

      Впоследствии эту информацию подтвердил бывший вице-премьер Роман Бессмертный. По его словам, представители украинской стороны сразу отвергали такие предложения.

      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Аннексия Крыма Георгий Тука Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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