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      Причащались из одной ложки, но слизистой не касались: скандальное видео из Львова и реакция УГКЦ

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      В одной из церквей Львова люди причащались во дворе с одной ложки / Коллаж 24 канала

      На Благовещение 7 апреля во Львове священник УГКЦ причащал прихожан на заднем дворе церкви, причем всех из одной ложки. В архиепархии говорят: никакого нарушения карантина не было, гигиенических норм и дистанции все придерживались, а ложку в рот брали, "широко открывая уста", чтобы не касаться слизистой.

      Во Львове сняли на видео, как люди причащались из одной ложки

      Видео, где зафиксировали процесс причащения людей из одной ложки, разместила в фейсбуке Наталья Шахрайчук. "А вы платите 17 000 за отсутствие маски и гуляйте с детьми на балконе", - написала она. 

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      Видео показывает церковь Сошествия Святого Духа УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь) на Сыхове – это один из спальных микрорайонов Львова.

      Священник причащает прихожан на заднем дворе храма с одной ложечки: смотрите видео

      Нарушили ли в церкви карантин: позиция УГКЦ

      Портал Tvoemisto.tv опубликовал объяснение ситуации, которую бурно и чаще всего с возмущенными комментариями обсуждают в сети (видео Натальи Шахрайчук распространили более 56 000 раз).

      Как реагируют люди в соцсетях на видео с причастием с одной ложки: скриншоты комментариев 

       

       

      Представитель Львовской архиепархии УГКЦ отец Павел Дроздяк заявил, что никакого нарушения в действиях священника не было: "Причастие происходило на открытом пространстве с соблюдением гигиенических норм и дистанции, поэтому мы не можем говорить о нарушениях".

      В то же время в УГКЦ признали, что причастие действительно происходило с одной ложки, но – ее могли в любой момент продезинфицировать. 

      Причащали с одной ложечки, но не прикасаясь к слизистой. В то же время присутствовал прислужник, который держал полотенце, промоченное дезинфицирующим веществом,
      – сказал отец Дроздяк.

      "Если бы произошел контакт, то ложку продезинфицировали бы", – уточнил представитель церкви. И добавил, что, собственно, прихожане церкви имеют привычку причащаться, "открывая широко уста", и "никогда не облизывали ложицу".

      К теме На Благовещение люди пришли в церкви, несмотря на карантин: фото

      Прокомментировал ситуацию и депутат Львовского городского совета и администратор сообщества "Варта 1" в фейсбуке (туда в первую очередь направила видео Наталья Шахрайчук) Игорь Зинкевич.

      С точки зрения "Распоряжение о служении во времени эпидемии" священник не нарушил ни одного пункта. Причастие происходит на дворе, верующие далеко друг от друга, все меры безопасности были приняты!
      – написал депутат.

      И добавил, что "церковь в этом году призывает и просит молиться дома, через онлайн-трансляции, соблюдать правила изоляции и быть ответственными за жизнь других".


      В УГКЦ говорят, что во время причастия люди придерживались гигиены и дистанции / Скриншот с видео Шахрайчук

      Заметим, с 6 апреля в Украине действуют новые карантинные ограничения. Среди них и запрет перемещаться группой лиц более чем 2 человека, а уж тем более – без маски.


      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Скандал Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Религия УГКЦ Новости Львова
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