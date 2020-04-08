Причащались из одной ложки, но слизистой не касались: скандальное видео из Львова и реакция УГКЦ

На Благовещение 7 апреля во Львове священник УГКЦ причащал прихожан на заднем дворе церкви, причем всех из одной ложки. В архиепархии говорят: никакого нарушения карантина не было, гигиенических норм и дистанции все придерживались, а ложку в рот брали, "широко открывая уста", чтобы не касаться слизистой.

Во Львове сняли на видео, как люди причащались из одной ложки

Видео, где зафиксировали процесс причащения людей из одной ложки, разместила в фейсбуке Наталья Шахрайчук. "А вы платите 17 000 за отсутствие маски и гуляйте с детьми на балконе", - написала она.

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Видео показывает церковь Сошествия Святого Духа УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь) на Сыхове – это один из спальных микрорайонов Львова.

Священник причащает прихожан на заднем дворе храма с одной ложечки: смотрите видео

Нарушили ли в церкви карантин: позиция УГКЦ

Портал Tvoemisto.tv опубликовал объяснение ситуации, которую бурно и чаще всего с возмущенными комментариями обсуждают в сети (видео Натальи Шахрайчук распространили более 56 000 раз).

Как реагируют люди в соцсетях на видео с причастием с одной ложки: скриншоты комментариев

Представитель Львовской архиепархии УГКЦ отец Павел Дроздяк заявил, что никакого нарушения в действиях священника не было: " Причастие происходило на открытом пространстве с соблюдением гигиенических норм и дистанции, поэтому мы не можем говорить о нарушениях".

В то же время в УГКЦ признали, что причастие действительно происходило с одной ложки, но – ее могли в любой момент продезинфицировать.

Причащали с одной ложечки, но не прикасаясь к слизистой. В то же время присутствовал прислужник, который держал полотенце, промоченное дезинфицирующим веществом,

– сказал отец Дроздяк.

"Если бы произошел контакт, то ложку продезинфицировали бы", – уточнил представитель церкви. И добавил, что, собственно, прихожане церкви имеют привычку причащаться, "открывая широко уста", и "никогда не облизывали ложицу".

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Прокомментировал ситуацию и депутат Львовского городского совета и администратор сообщества " Варта 1 " в фейсбуке (туда в первую очередь направила видео Наталья Шахрайчук) Игорь Зинкевич.

С точки зрения " Распоряжение о служении во времени эпидемии " священник не нарушил ни одного пункта. Причастие происходит на дворе, верующие далеко друг от друга, все меры безопасности были приняты!

– написал депутат.

И добавил, что "церковь в этом году призывает и просит молиться дома, через онлайн-трансляции, соблюдать правила изоляции и быть ответственными за жизнь других".



В УГКЦ говорят, что во время причастия люди придерживались гигиены и дистанции / Скриншот с видео Шахрайчук

Заметим, с 6 апреля в Украине действуют новые карантинные ограничения. Среди них и запрет перемещаться группой лиц более чем 2 человека, а уж тем более – без маски.