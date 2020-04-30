22:17
30 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Прикрытые спецоперации ФСБ: что показали новые доказательства по делу МН17

      -
      Андрей Бурлака
      Андрей Бурлака / ВВС

      Появление в деле об уничтожении малайзийского "Боинга" фамилии первого заместителя главы пограничной службы ФСБ России генерал-полковника Андрея Бурлаки является, думаю, предсказуемой сенсацией.

      То, что без поддержки высшего политического и военного руководства Российской Федерации было бы невозможно поставить на территорию Донбасса новейшее вооружение и технику, многим было ясно с первых дней после начала необъявленной войны России против Украины. Как, впрочем, и то, что непосредственными кураторами специальной операции по оккупации украинских земель должны были стать высокопоставленные офицеры российских специальных служб. Хотя в Кремле говорят, что "не знают, о чем речь".

      Читайте также: Самый большой страх Кремля: о чем молчит Путин?

      Вопрос был исключительно в том, кто именно был куратором того или иного этапа этой спецоперации, кто непосредственно отвечал за доставку того или иного вооружения. Международные следователи и расследователи вышли на фамилию Бурлаки – а это мог быть любой другой руководитель ФСБ, Службы внешней разведки или Главного разведывательного управления Генштаба. В зависимости от поставленных в Кремле задач.

      Однако фигура Бурлаки, похоже, позволяет проследить достаточно сложную цепочку связей между российским политическим и военным руководством и диверсантами на Донбассе – так много материала накоплено об этом человеке, выступавшем в телефонных переговорах под псевдонимом "Владимир Иванович". И вот оказывается, что в этой цепочке связей присутствуют не только представители российских спецслужб, но и руководители аннексированного Крыма.

      В одном из телефонных разговоров с "Владимиром Ивановичем" представитель группы диверсантов, который собирается отправляться в Ростов для последующей отправки на Донбасс и дестабилизации ситуации в Украине, сообщает, что получил телефон российского спецслужбиста от российского главы Крыма Сергея Аксенова, который, в свою очередь, согласовал саму возможность передачи информации с начальником генерала Бурлаки, директором ФСБ Александром Бортниковым. При этом сам руководитель диверсантов тоже из Крыма, из Симферополя.

      Этот короткий телефонный разговор не имеет, на первый взгляд, прямого отношения к уничтожению малайзийского "Боинга". Зато он, уверен, доказывает, что и аннексия Крыма, и оккупация Донбасса – это одна и та же специальная операция Кремля, в которой были задействованы одни и те же лица.

      Сергей Аксенов, который должен был бы, по идее, заниматься управлением "новым субъектом федерации", озабочен помощью диверсантам и согласовывает с руководством ФСБ поставку оружия. Руководитель диверсионной группы – из Крыма (возможно, за несколько дней до разговора он участвовал в захвате административных зданий на полуострове и в блокаде украинских частей), сами диверсанты – из России.

      Но сама спецоперация обеспечена пропагандистским прикрытием. В Крыму – "самооборона". На Донбассе – "ополчение". В Крыму – Аксенов. На Донбассе – Захарченко.

      И если бы не тщательное расследование контактов Андрея Бурлаки в связи с уничтожением малайзийского "Боинга" мы, возможно, так и не узнали бы – по крайней мере, в обозримом будущем – что над всей этой "восставшей братией" с первого же дня "крымской весны" и "восстания шахтеров" находились генералы российских спецслужб, которые управляли действиями своих агентов и диверсантов, дергали за ниточки, решали вопрос о поставках вооружения и направлении военных.

      К теме: Дело MH-17 и Бурлака: как скандал повлияет на Путина

      И да, в конце концов, привезли на украинскую землю "Бук", который, по данным того же международного следствия, уничтожил пассажирский самолет – в точном соответствии с правилом Антона Павловича Чехова: "нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него".

      Не удивительно, что это цивилизационное открытие совершил именно русский драматург.

      Источник: Крым.Реалии

      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Война на Донбассе Новости Днепра Публикации MH17 ФСБ Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      28 апреля , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Главные новости 30 апреля: в Черкассах и Днепре ослабили карантин, налоговые льготы продлили
      сегодня , 20:40 Главные новости 30 апреля: в Черкассах и Днепре ослабили карантин, налоговые льготы продлили
      Наталія Пристанська