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      Приспособлен ли Львов для людей с нарушением зрения: инспекция города

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      Мир отметил День белой трости – палки, что помогает незрячим самостоятельно передвигаться по улицам. К этому дню журналисты 24 канала решили проинспектировать центр Львова, чтобы проверить, приспособлен ли город для незрячих людей.

      Журналист сайта ZAXID.NET Владимир Пыриг – незрячий. Поэтому он устроил особую экскурсию по городу и рассказал, как ходить с белой тростью. В течение мониторинга Львова на удобство для незрячих его будет сопровождать коллега – журналист Роман Миндюк.

      Интересно! В приложении Google Maps появились голосовые инструкции для незрячих

      Для незрячих людей важными являются озвученные светофоры, тактильная плитка и полосы, оборудованные подземные переходы. Ходить самостоятельно помогает белая трость.

      Володимир ПирігВладимир Пыриг

      Такая палка предназначена для того, чтобы незрячие могли самостоятельно передвигаться по заранее изученным маршрутам. Можно и по незнакомой территории, но здесь надо опираться на незнакомых людей, потому надо часто спрашивать о помощи, или пользоваться GPS-навигацией.

      Хорошая трость, говорит Владимир, стоит примерно тысячу гривен. Ее можно регулировать в зависимости от роста и потребностей незрячего.

      Препятствия в городе для незрячих людей

      • Самая большая опасность для незрячих – пешеходные переходы.

      Владимир рассказал, что во время ориентирования незрячий человек должен очень вслушиваться по сторонам, чтобы слышать машины, светофоры и знать, когда можно переходить дорогу.

      Читайте также: В Черкассах есть специальное такси, которое помогает людям с инвалидностью передвигаться по городу

      • Кроме того, не все переходы оборудованы светофорами, а следовательно – звуковым сопровождением для незрячих. Поэтому в незнакомой местности можно попасть и под колеса неосмотрительного водителя.

      • А тактильной плитки, говорит Владимир, на улицах города не хватает. А без нее трудно передвигаться. А еще не хватает тех, кто мог бы научить незрячих ориентированию с тростью в руках.

      blog_ava
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      Автор: София Трощук
      Теги: Новости Украины Инклюзивность Журналисты Новости Львова
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