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      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша

      397
      Российские истребители МиГ-29К
      Российские истребители МиГ-29К / ТАСС

      Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Полуостров ненужных людей".

      1. "У него рисковая четвертая стадия заболевания почек, конечно – это критическое состояние здоровья" – адвокат фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"​ Джемиля Гафарова Рифат Яхин рассказал о состоянии здоровья и пыточных условиях содержания политузника.

      2. Осужденных по "делу украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку оккупанты этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на сфабрикованный приговор. Сейчас они находятся в СИЗО № 1 Краснодара, сообщил адвокат Сергей Легостов.

      Осужденные по «делу «украинских диверсантов» Алексей Бессарабов (л) и Владимир Дудка (п)
      Осужденные по "делу "украинских диверсантов" Алексей Бессарабов (л) и Владимир Дудка (п)  / Фото Крым.Реалии 

      3. Осужденного условно по "делу Веджие Кашка" Асана Чапуха оккупанты после 11-часового удержания отпустили из полицарии в Симферополе. По словам адвоката, которого не пустили к Чапуху, гестаповцы пытались допросить его подзащитного, однако тот отказался отвечать, сославшись на 51 статью Конституции рф.

      4. В Варшаве на пленарном заседании ОБСЕ, посвященном противодействию расизму, ксенофобии и борьбе на почве ненависти, архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент призвал международное сообщество "взять под контроль" ситуацию с "унижением и уничтожением украинцев и крымских татар" в аннексированном россией Крыму.

      5. "Мы Крым не отдадим. У нас его забрали, но мы его вернем": посмотрите интервью освобожденного из российского гетто Олега Сенцова.

      6. Жители Феодосии вчера вечером обсудили жизнь на военной базе агрессора: "Народ, может, кто знает, что в море происходит? Военные корабли днем все стояли. Вечером, смотрим, обстрелы, взрывы какие-то многократные. Анон".

      Анону ответили: "Этим можно. Они сейчас безнаказанно уничтожают морскую флору и фауну – глушат калкана, катрана, афалину… Зато потом инспектора поймают дедка на дырявой "казанке" с тремя хвостами селедки и накажут на полмиллиона рупий!", "Что эта конченая раша дала нам хорошего, кроме этого камнепада с неба?", "Что за детский сад 5 год!!! Уже должны привыкнуть: ОСТРОВ – БАЗА", "Учения на Опуке идут", "Опук проходит сейчас как бы", "В войнушку играют", "А вы что, еще не привыкли к тому, что проживаете территориально на военной базе????".

      7. Оккупанты сегодня отрапортовали о проведении очередных военно-террористических учений на полигоне Опук с применением "Градов" и минометов.

      8. "Россияне уничтожали Большую Ханскую мечеть дважды: в 1733 и в 2017. И оба раза раздолбали крышу. К примеру, до 1733 Биюк Хан джами выглядела, как Ай-София в Стамбуле или Джума джами в Гезлеве. Неземная красота". По ссылке прочтите новый тред от крымчанина о том, как оккупанты под видом "реконструкции" гробят Ханский дворец в Бахчисарае.

      9. "В Севастополе уничтожили украинскую колбасу и европейский сыр". Я думал, это уже в прошлом. Ан нет, война с едой в самом разгаре.

      10. Коллаборант Дмитрий Белик, ныне сидящий в Госдуре на шее у "дорогих россиян", пожаловался на отвратительную связь в Крыму и в стопяцотысячный раз пообещал ее улучшение. Да уж, до качества украинской мобильной связи оккупантам як до Києва рачки. Один из наших крымчан прокомментировал потуги оккупантов: "В горах над Ялтой даже при прямой видимости города позвонить удается через пень-колоду (про инет молчу), а при уходе за кромку плато связь теряется совсем. А до войны даже на плато было 4 оператора".

      11. Вчора була в "Новой лінії" (тепер "Новацентр"). Уявляєте, по гучномовнику оголошення про пожежу було українською. Мабуть, партизан якийсь. Пожежі не було!

      P.S. Сегодня в профиле у одной из наших крымчанок прочел ее статус: "Полуостров ненужных людей". Не стал лезть в душу, но, мне кажется, я понимаю, что она хотела сказать этой фразой…

      Читайте предыдущий дайджест: На прием к врачу за месяц, заоблачные налоги и в Украину за паспортами: новости Крымнаша

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      Автор: КРЫМский бандеровец
      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Публикации Олег Сенцов Продукты
      Источник: КРЫМский бандеровец
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