Пробежаться по машине полиции: что известно о незаконном челендж в сети

Подростки и молодые люди выскакивают на крышу машин полиции, снимают это на видео и выкладывают это в социальные сети. На незаконное, а главное еще и опасное развлечение жалуется даже полиция. Такие выходки зафиксировали уже в нескольких украинских городах.

Парень 19 лет пробежался по крыше патрульной машины, которая остановилась на обочине, в январе 2019 года в Ровно.

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Тогда парня быстро задержали. А уже через несколько месяцев ровенский суд обязал его заплатить более 10 тысяч гривен штрафа. Хайп хайпом, а совершение таких презрительных поступков не останется без законного ответа.

Впрочем, челлендж, в котором блогер выполняет задание на видеокамеру и предлагает повторить подобное другим, на этом не закончился. Уже через несколько недель в том же Ровно на капоте полицейской машины станцевала 12-летняя девочка.

Тогда мама за сомнительную игру дочери оплатила 1700 гривен штрафа. И вот снова, почти через год, 19-летний парень из Черновцов пробежался по служебным авто полиции.

Корреспонденты 24 канала нашли комментарии черновицкого бегуна. Парень по имени Виктор пробежался попатрульной машине в центре столицы. Более того, это был вовсе не челлендж, а пранк. Сергей как раз снимал это видео со стороны. "Он делал контент. Он зарабатывал лайки, популярность себе набивал. Я думаю, если бы полиция адекватно у нас работала, то никто бы не пытался их с грязью смешивать", – заявил ютубер Сергей.

Более того, такая провокация не новая, и эстафету никто не передавал. С полицией у парня, мол, свои счета. Да и копирование уже популярности не принесет, уверяет ютубер. Не понимает таких игр и Кроули – так называет себя девушка-руфер, которая покоряет крыши небоскребов.

По моему мнению, я не считаю это нормальным. И убыток, и полицию на их месте, я бы не трогала. Все знают "Ice Bucket Challenge", "Через 24 часа" и другие – это нормально,

– заявила блогер-руферка Кроули.

Психолог заверила, что раньше, чтобы обрести популярность среди сверстников, надо было работать, сейчас, к сожалению, достаточно нарушить закон.

"Таким образом подростки демонстрируют, что для них нет закона и нет никаких пределов, чего они бы не могли перейти. И это очень неправильно, потому что в других государствах, если ты что-то такое будешь делать, ты будешь отвечать по всей строгости закона", – пояснила медицинский психолог Наталья Бугаева.

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Черновицкому горе-ютьюберу, последнему известному участнику грозит штраф до 17 тысяч гривен и полугодовое заключение.