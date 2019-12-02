00:08
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пробежаться по машине полиции: что известно о незаконном челендж в сети

      29 Читати новину українською

      Подростки и молодые люди выскакивают на крышу машин полиции, снимают это на видео и выкладывают это в социальные сети. На незаконное, а главное еще и опасное развлечение жалуется даже полиция. Такие выходки зафиксировали уже в нескольких украинских городах.

      Парень 19 лет пробежался по крыше патрульной машины, которая остановилась на обочине, в январе 2019 года в Ровно.

      Читайте также: Люди устроили "штурм" секонд-хенда в Ровно: видео толкотни

      Тогда парня быстро задержали. А уже через несколько месяцев ровенский суд обязал его заплатить более 10 тысяч гривен штрафа. Хайп хайпом, а совершение таких презрительных поступков не останется без законного ответа.

      Впрочем, челлендж, в котором блогер выполняет задание на видеокамеру и предлагает повторить подобное другим, на этом не закончился. Уже через несколько недель в том же Ровно на капоте полицейской машины станцевала 12-летняя девочка.

      Тогда мама за сомнительную игру дочери оплатила 1700 гривен штрафа. И вот снова, почти через год, 19-летний парень из Черновцов пробежался по служебным авто полиции.

      Корреспонденты 24 канала нашли комментарии черновицкого бегуна. Парень по имени Виктор пробежался попатрульной машине в центре столицы. Более того, это был вовсе не челлендж, а пранк. Сергей как раз снимал это видео со стороны. "Он делал контент. Он зарабатывал лайки, популярность себе набивал. Я думаю, если бы полиция адекватно у нас работала, то никто бы не пытался их с грязью смешивать", – заявил ютубер Сергей.

      Более того, такая провокация не новая, и эстафету никто не передавал. С полицией у парня, мол, свои счета. Да и копирование уже популярности не принесет, уверяет ютубер. Не понимает таких игр и Кроули – так называет себя девушка-руфер, которая покоряет крыши небоскребов.

      По моему мнению, я не считаю это нормальным. И убыток, и полицию на их месте, я бы не трогала. Все знают "Ice Bucket Challenge", "Через 24 часа" и другие – это нормально,
      – заявила блогер-руферка Кроули.

      Психолог заверила, что раньше, чтобы обрести популярность среди сверстников, надо было работать, сейчас, к сожалению, достаточно нарушить закон.

      "Таким образом подростки демонстрируют, что для них нет закона и нет никаких пределов, чего они бы не могли перейти. И это очень неправильно, потому что в других государствах, если ты что-то такое будешь делать, ты будешь отвечать по всей строгости закона", – пояснила медицинский психолог Наталья Бугаева.

      Читайте также: Школьник пытался через железнодорожные пути пешком попасть в Беларусь

      Черновицкому горе-ютьюберу, последнему известному участнику грозит штраф до 17 тысяч гривен и полугодовое заключение.

      В Киеве снова произошла стрельба: есть раненые – появились новые подробности, фото и видео
      2 декабря
      999
      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Дети и несовершеннолетние Ровно Штрафы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      2 декабря , 22:25 Главные новости 2 декабря: новые детали убийства сына депутата Соболева, в Украине заснежило
      Ірина Вихрущ 238
      2 декабря , 22:00 Володін не сказав щось нове. Росіяни й далі будуть дестабілізувати ситуацію в Україні, – Тука
      Блог Соцмережі 196
      2 декабря , 19:15 Покушение на депутата Соболева: почему случаи заказных убийств учащаются
      Інна Жолобович 347
      2 декабря , 19:00 Как и минские договоренности: почему нормандский формат может навредить Украине?
      Юрій Шуліпа 917
      2 декабря , 17:30 Тренды зимы 2019-2020: что мы будем носить в новом сезоне
      Юлія Турелик 314
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук