Об аварии сообщили примерно в 17:30. Авто столкнулись незадолго до этого. Впоследствии на место прибыли медики и правоохранители.
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Были травмы различной тяжести
Там столкнулись автомобили Chevrolet, Daewoo, Jeep и Audi. Пострадал только водитель Chevrolet. Его госпитализировали с травмами различной тяжести.
По прибытию следователи начали устанавливать обстоятельства этой аварии. На фото с места видно, что больше всего пострадал автомобиль мужчины, который попал в больницу. У него сильно повреждена передняя часть со стороны водителя.
Один из автомобилей, которые столкнулись / Фото патрульной полиции Харьковщины
Несколько громких аварий недавно
- В Днестровском районе Черновицкой области 19 сентября жестко столкнулись микроавтобус и мотоцикл. В результате погибли 2 мужчин – 19 и 20 лет. Они были в момент аварии на мотоцикле.
- 18 сентября произошла жесткая авария на трассе под Белой Церковью. Там легковушка Cherry Amulet съехала в кювет и перевернулась. Во время аварии погибли все 3 пассажира этого автомобиля.
- На Сумщине 17 сентября автомобиль Toyota Highlander врезался в грузовик DAF. После этого сразу погибли 3 человека, которые были пассажирами кроссовера. Также пострадал водитель авто, его госпитализировали в критическом состоянии.