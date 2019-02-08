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      Промышленники обеспечивают больше всего рабочих мест в Украине

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      Металлургическая отрасль
      Металлургическая отрасль / informator.news

      Промышленники обеспечивают в Украине наибольшее количество рабочих мест.

      Об этом пишет издание GMK Center, указывая, что в стране в 2018 году увеличилась численность занятых в металлургическом производстве работников на 0,5% – до 189,7 тыс. человек, передает "Обозреватель"..

      Компании уплатили в бюджет крупную сумму налогов, что поместило их в 100 крупнейших налогоплательщиков страны. По данным GMK Center, средние зарплаты в металлургической отрасли за год также выросли.

      Рост составил более 30%. При этом с января по декабрь 2018 года общая численность штатных работников в Украине сократилась на 1,1% – до 7,597 млн чел. Количество штатных работников в промышленности уменьшилось на 1,3% – до 1,846 млн чел.

      Доля занятых в металлургическом производстве работников в общей структуре занятости населения сохранилась на уровне 2,5%. Средние зарплаты в отрасли, по данным Госстата, с января по декабрь выросли на 29% – до 12 496 грн.

      blog_ava
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      Теги: Рынок труда Металургия
      Источник: 24 Канал
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